Chart Save Template - MetaTrader 5のためのスクリプト
- ビュー:
- 942
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このスクリプトは、現在のチャート設定を指定された名前のテンプレートに保存します。
入力パラメータは、テンプレート名を表すName templateの1つだけです。名前は".tpl"拡張子なしで指定されるべきです（例：テスター）。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18802
