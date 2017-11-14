コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
スクリプト

Chart Save Template - MetaTrader 5のためのスクリプト

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
942
評価:
(28)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このスクリプトは、現在のチャート設定を指定された名前のテンプレートに保存します。

入力パラメータは、テンプレート名を表すName templateの1つだけです。名前は".tpl"拡張子なしで指定されるべきです（例：テスター）。

Chart save template

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18802

Report Report

このMetaTrader 4/5ライブラリは取引履歴に基づいたレポートの生成を可能にします。

Martin Martin

指標を持たないエキスパートアドバイザーで、ステップを増加するのに使われます。

TesterBenchmark TesterBenchmark

MetaTrader 4/5ストラテジーテスターのネットパフォーマンスの測定

Four_MA_Strength Four_MA_Strength

この指標は4つの移動平均線に基づいてトレンドの強さと方向を表示します。