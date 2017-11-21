Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MA Zigzag Trend - indicador para MetaTrader 5
Otro indicador de tendencia ZigZag, basado en los puntos de los extremos del indicador SMA. Se extiende entre el precio high en el punto del máximo del indicador SMA y el precio low en el punto del mínimo. Las líneas de la tendencia ascendente se colorean de rojo, las líneas de la tendencia descendente, de azul. El priodo de SMA se elige en los parámetros de entrada.
MA(44) Zigzag Trend
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/18805
