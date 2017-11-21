CodeBaseSecciones
Indicadores

MA Zigzag Trend - indicador para MetaTrader 5

Reza Anvari | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Otro indicador de tendencia ZigZag, basado en los puntos de los extremos del indicador SMA. Se extiende entre el precio high en el punto del máximo del indicador SMA y el precio low en el punto del mínimo. Las líneas de la tendencia ascendente se colorean de rojo, las líneas de la tendencia descendente, de azul. El priodo de SMA se elige en los parámetros de entrada.

MA(44) Zigzag Trend

MA(44) Zigzag Trend

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/18805

