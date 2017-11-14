このライブラリは、2006年に発表された優れたスクリプトを現在のMQLの可能性を念頭に置いて改訂したものです。一部の機能が削除され、新しい機能が追加されました。

次のスクリプトは、両方のプラットフォーム（MetaTrader 4/5）で実行してMetaTrader 4形式のレポートを保存できます。

#include <Report.mqh> void OnStart () { REPORT::ToFile( "Report.htm" ); }

結果のファイルに生成されたHTMLレポートが表示されます。

これは、MetaTrader 4のような視覚的なHTMLレポートを提供していないMetaTrader 5（出版時現在）に特に便利です。





MetaTrader 5でのライブラリの追加可能性

チャート上のバランスグラフの出力 #include <Report.mqh> void OnStart () { REPORT::ToChart(); }

単一のテストの終了時及び最適化中のテスターでのレポートの自動保存 ライブラリは、テスターでの1回の実行の後で自動的にエキスパートアドバイザーのテスト結果に関するレポートを保存することができます。EAソースコードに以下の行を追加します。 #define REPORT_TESTER #include <Report.mqh> 同じ行で、各最適化実行のレポートを保存することができます。 最適化の完了を待たずにすぐに結果を評価することができます。最適化の終了後、別々のテストを開始して結果を待つ必要はありません。オプティマイザによって計算された全ての結果を視覚的に評価することができます。複数の別々の実行のバランスグラフ（PNGファイル）は、1つのチャートにサムネイルとして表示できます。





注意

MetaTrader 5では、ライブラリはMetaTrader 4Ordersライブラリを使います。

最適化モードでバランスチャートと入力値をレポートに追加するには、TypeToBytesライブラリを登録する必要があります。