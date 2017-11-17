Esta biblioteca é uma versão revisada de um excelente script lançado em 2006, ajustado com as modernas possibilidades da linguagem MQL Alguns recursos foram removidos e outros novos foram adicionados.

Em ambas as plataformas (MetaTrader 4/5), você pode executar o seguinte script para salvar um relatório (na forma do MetaTrader 4):

#include <Report.mqh> void OnStart () { REPORT::ToFile( "Report.htm" ); }

e veja um relatório HTML gerado no arquivo resultante:

Pode ser especialmente útil no MetaTrader 5, que não fornece relatórios HTML visuais como o MetaTrader 4 (a partir do momento da publicação).





Recursos adicionais da biblioteca no MetaTrader 5

Exibição do saldo no gráfico. #include <Report.mqh> void OnStart () { REPORT::ToChart(); }

Salvamento automático de relatórios no testador no final de um único teste e durante a otimização. No final de uma única execução no testador, a biblioteca pode salvar automaticamente um relatório sobre os resultados de testes de qualquer EA. #define REPORT_TESTER #include <Report.mqh> As mesmas linhas permitirão salvar relatórios de cada execução de otimização. Ele permite que você avalie imediatamente os resultados sem esperar a conclusão da otimização. Após o fim da otimização, você não precisará executar testes separados e aguardar resultados. Ele permite que você avalie visualmente todos os resultados calculados pelo otimizador. Os gráficos de saldo (arquivos PNG) de várias corridas separadas podem ser exibidos em um gráfico como miniaturas.





Observações

No MetaTrader 5, a biblioteca exige a presença da biblioteca MetaTrader 4Orders.

Para que, no modo de otimização, os relatórios contenham o gráfico do saldo e os valores dos parâmetros de entrada, é necessário registrar a conexão da biblioteca TypeToBytes.