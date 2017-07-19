Автоматическое сохранение отчетов в тестере - по окончании одиночного тестирования и во время оптимизации.

По окончании одиночного прогона в тестере библиотека может автоматически сохранять отчет результата тестирования любого советника, если добавить в исходник советника следующие три строки

#include <MT4Orders.mqh> #define REPORT_TESTER #include <Report.mqh>

Добавление этих двух строк так же сохранит отчеты каждого прохода оптимизатора.

Это позволяет, не дожидаясь окончания оптимизации, сразу подробно видеть любой уже посчитанный интересующий проход. После окончания оптимизации не требует многократных запусков и ожиданий соответствующих одиночных прогонов. Позволяет быстро и наглядно просматривать все посчитанные оптимизатором результаты. Выводить графики баланса (PNG-файлы) множества одиночных прогонов на один экран в виде миниатюр и т.д.