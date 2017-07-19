Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Report - библиотека для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 6665
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Данная библиотека является несколько переработанной версией замечательного скрипта 2006 года с учетом современных реалий MQL. Некоторые возможности убраны, некоторые - добавлены.
В обеих платформах (MetaTrader 4/5) для сохранения отчета (в виде MetaTrader 4) можно запустить такой скрипт:
#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006 // #include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22577 #include <Report.mqh> void OnStart() { REPORT::ToFile("Report.htm"); }
и увидеть в соответствующем файле сформированный HTML-отчет:
В MetaTrader 5 это может быть особенно полезно, т.к. наглядных HTML-отчетов, как в MetaTrader 4, он не предоставляет (на момент публикации библиотеки).
Дополнительные возможности библиотеки в MetaTrader 5
-
Вывод графика баланса на чарт.
#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006 // #include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22577 #include <Report.mqh> void OnStart() { REPORT::ToChart(); // Вывод графика баланса на чарт }
-
Автоматическое сохранение отчетов в тестере - по окончании одиночного тестирования и во время оптимизации.
По окончании одиночного прогона в тестере библиотека может автоматически сохранять отчет результата тестирования любого советника, если добавить в исходник советника следующие три строки
#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006 #define REPORT_TESTER // В тестере будут автоматически записываться отчеты #include <Report.mqh>
Добавление этих двух строк так же сохранит отчеты каждого прохода оптимизатора.
Это позволяет, не дожидаясь окончания оптимизации, сразу подробно видеть любой уже посчитанный интересующий проход. После окончания оптимизации не требует многократных запусков и ожиданий соответствующих одиночных прогонов. Позволяет быстро и наглядно просматривать все посчитанные оптимизатором результаты. Выводить графики баланса (PNG-файлы) множества одиночных прогонов на один экран в виде миниатюр и т.д.
Замечания
В MetaTrader 5 библиотека требует наличия библиотеки MetaTrader 4Orders (или Virtual)
Чтобы в режиме оптимизации отчеты содержали график баланса и значения входных параметров, необходимо прописать подключение библиотеки TypeToBytes.
#include <TypeToBytes.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16280 #define REPORT_TESTER // В тестере будут автоматически записываться отчеты #include <Report.mqh>
Скрипт сохраняет текущие настройки графика в шаблон с указанным именем.Martin
Советник без единого индикатора. Используется увеличение лота и шага.
Индикатор силы и направления тренда с использованием четырёх мувингов.Mikahekin_HTF
Индикатор Mikahekin с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.