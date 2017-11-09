und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Report - Bibliothek für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1389
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Diese Bibliothek ist eine überarbeitete Version des exzellenten Skripts, veröffentlicht 2006, und angepasst an die neuen Möglichkeiten von MQL. Einige wurde entfernt und anderes hinzugefügt.
Auf beiden Plattformen (MetaTrader 4/5) kann das Skript gestartet werden, um den Bericht zu sichern (in der Form des MetaTrader 4):
#include <Report.mqh> void OnStart() { REPORT::ToFile("Report.htm"); }
und hier ist ein HTML-Report in der Ergebnisdatei:
Es kann im MetaTrader 5 besonders nützlich sein, der keine visuellen HTML-Berichte wie MetaTrader 4 (seit seiner Veröffentlichung) zur Verfügung stellt.
Zusätzliche Möglichkeiten der Bibliothek in MetaTrader 5
-
Ausgabe der Grafik des Kontostände.
#include <Report.mqh> void OnStart() { REPORT::ToChart(); // Output of balance graph on the chart }
-
Automatisches Speichern der Reports im Tester am Ende eines einzelnen Tests und während der Optimierung.
Am Ende eines einzelnen Laufs im Tester kann die Bibliothek automatisch einen Bericht über die Testergebnisse eines beliebigen Expert Advisors speichern. Fügen Sie dem EA-Quellcode die folgenden Zeilen hinzu:
#define REPORT_TESTER // Reports will be automatically written in the tester #include <Report.mqh>
Die gleichen Zeilen ermöglichen die Speicherung der Reporte von jedem Optimierungsdurchlauf.
Es ermöglicht Ihnen, die Ergebnisse sofort auszuwerten, ohne auf den Abschluss der Optimierung warten zu müssen. Nach dem Ende der Optimierung müssen Sie keine separaten Tests mehr starten und auf Ergebnisse warten. Es ermöglicht Ihnen die visuelle Auswertung aller vom Optimierer berechneten Ergebnisse Grafiken der Kontostände (PNG-Dateien) von mehreren einzelnen Durchläufen können als Miniaturansichten in einem Diagramm dargestellt werden.
Anmerkung
Im MetaTrader 5 verwendet die Bibliothek die Bibliothek MetaTrader 4Orders.
Um die Grafiken der Kontostände und die Eingabewerte dem Reports optimization mode hinzuzufügen, muss die Bibliothek TypeToBytes geladen werden.
#include <TypeToBytes.mqh> // https://www.mql5.com/de/code/16280 #define REPORT_TESTER // Reports will be automatically written in the tester #include <Report.mqh>
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18801
Ein Expert Advisor ohne einen einzigen Indikator. Verwendet die Steigerung von Lotgröße und SchrittweiteAlexSTAL_ZigZagProf_channel
Ein Kanal auf Basis der Hochs und Tiefs des AlexSTAL_ZigZagProf.
Das Skript sichert den aktuellen Chart als Template unter angegebenen Namen.TesterBenchmark
Misst den Nettoerfolg im Strategie Tester von MetaTrader 4/5.