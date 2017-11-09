Diese Bibliothek ist eine überarbeitete Version des exzellenten Skripts, veröffentlicht 2006, und angepasst an die neuen Möglichkeiten von MQL. Einige wurde entfernt und anderes hinzugefügt.

Auf beiden Plattformen (MetaTrader 4/5) kann das Skript gestartet werden, um den Bericht zu sichern (in der Form des MetaTrader 4):

#include <Report.mqh> void OnStart () { REPORT::ToFile( "Report.htm" ); }

und hier ist ein HTML-Report in der Ergebnisdatei:

Es kann im MetaTrader 5 besonders nützlich sein, der keine visuellen HTML-Berichte wie MetaTrader 4 (seit seiner Veröffentlichung) zur Verfügung stellt.





Zusätzliche Möglichkeiten der Bibliothek in MetaTrader 5

Ausgabe der Grafik des Kontostände. #include <Report.mqh> void OnStart () { REPORT::ToChart(); }

Automatisches Speichern der Reports im Tester am Ende eines einzelnen Tests und während der Optimierung. Am Ende eines einzelnen Laufs im Tester kann die Bibliothek automatisch einen Bericht über die Testergebnisse eines beliebigen Expert Advisors speichern. Fügen Sie dem EA-Quellcode die folgenden Zeilen hinzu: #define REPORT_TESTER #include <Report.mqh> Die gleichen Zeilen ermöglichen die Speicherung der Reporte von jedem Optimierungsdurchlauf. Es ermöglicht Ihnen, die Ergebnisse sofort auszuwerten, ohne auf den Abschluss der Optimierung warten zu müssen. Nach dem Ende der Optimierung müssen Sie keine separaten Tests mehr starten und auf Ergebnisse warten. Es ermöglicht Ihnen die visuelle Auswertung aller vom Optimierer berechneten Ergebnisse Grafiken der Kontostände (PNG-Dateien) von mehreren einzelnen Durchläufen können als Miniaturansichten in einem Diagramm dargestellt werden.





Anmerkung

Im MetaTrader 5 verwendet die Bibliothek die Bibliothek MetaTrader 4Orders.

Um die Grafiken der Kontostände und die Eingabewerte dem Reports optimization mode hinzuzufügen, muss die Bibliothek TypeToBytes geladen werden.