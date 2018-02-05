Participe de nossa página de fãs
RSI Trend Indicator - indicador para MetaTrader 5
- 3694
Um indicador de tendência simples se move como o ZigZag, com base no controle de alterações do RSI. Se o RSI desceu de 65 ou subiu de 35, são plotadas linhas de tendência. Estes limites de alteração são parâmetros seletivos e podem ser alterados pelo usuário. Cada ponto de linha de tendência se conecta ao próximo ponto de mudança de RSI.
//--- input parameters input int InpUpperRSI = 65; // Upper limit of RSI changes input int InpLowerRSI = 35; // Lower limit of RSI changes input int InpRSIPeriod = 14; // RSI Period
Pontos da tendência de alta são os preços high, os da de baixa - low. Na janela do gráfico principal, as linhas de tendência ascendente são azuis e as descendentes são vermelhas.
RSI Trend Indicator (65, 35)
As linhas de resistência e suporte são desenhadas com base no indicador iFractals (Fractals).MACD Stochastic
Sistema de negociação com base no iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) e iStochastic (Stochastic Oscillator)
Cálculo padrão do VWAP (preço médio ponderado), mas com posição inicial ajustável.Robô de negociação abstrato - padrão POO
Exemplo de modelo para a criação de sistemas de negociação automáticos.