Um indicador de tendência simples se move como o ZigZag, com base no controle de alterações do RSI. Se o RSI desceu de 65 ou subiu de 35, são plotadas linhas de tendência. Estes limites de alteração são parâmetros seletivos e podem ser alterados pelo usuário. Cada ponto de linha de tendência se conecta ao próximo ponto de mudança de RSI.

input int InpUpperRSI = 65 ; input int InpLowerRSI = 35 ; input int InpRSIPeriod = 14 ;

Pontos da tendência de alta são os preços high, os da de baixa - low. Na janela do gráfico principal, as linhas de tendência ascendente são azuis e as descendentes são vermelhas.



RSI Trend Indicator (65, 35)