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Индикаторы

RSI Trend Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Reza Anvari
Reza Anvari

Reza Anvari

Electrical Engineer, IT Programmer (C & C#, Lisp), Astrophysics Researcher
4 кода 1 комментарий
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Простой трендовый индикатор, двигающийся аналогично индикатору ZigZag. Основан на отслеживании изменений RSI. Если RSI движется вниз от отметки 65 или вверх от отметки 35, отрисовывается линия тренда. Эти отметки — настраивающиеся параметры, их можно изменить по желанию пользователя. Каждая точка трендовой линии строится на основе соответствующей точки изменяющегося RSI.

//--- input parameters
input int InpUpperRSI  = 65;     // Upper limit of RSI changes
input int InpLowerRSI  = 35;     // Lower limit of RSI changes
input int InpRSIPeriod = 14;     // RSI Period

Точки восходящего тренда — это цены high, нисходящего — low. Линии восходящего тренда — синие, нисходящего — красные, располагаются они в основном окне графика.

RSI Trend Indicator (65, 35)

RSI Trend Indicator (65, 35)

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18790

MA Zigzag Trend MA Zigzag Trend

Очередной индикатор тренда ZigZag, основанный на точках экстремумов индикатора SMA.

Pending orders DOWN Pending orders DOWN

Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вниз от текущей цены.

RSO, Relative Strength Oscillator RSO, Relative Strength Oscillator

RSO — это RSI, представленный в виде осциллятора.

Laguerre stripped Laguerre stripped

Новый вариант фильтра Лягерра.