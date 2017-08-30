Простой трендовый индикатор, двигающийся аналогично индикатору ZigZag. Основан на отслеживании изменений RSI. Если RSI движется вниз от отметки 65 или вверх от отметки 35, отрисовывается линия тренда. Эти отметки — настраивающиеся параметры, их можно изменить по желанию пользователя. Каждая точка трендовой линии строится на основе соответствующей точки изменяющегося RSI.

input int InpUpperRSI = 65 ; input int InpLowerRSI = 35 ; input int InpRSIPeriod = 14 ;

Точки восходящего тренда — это цены high, нисходящего — low. Линии восходящего тренда — синие, нисходящего — красные, располагаются они в основном окне графика.



RSI Trend Indicator (65, 35)