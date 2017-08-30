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RSI Trend Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Простой трендовый индикатор, двигающийся аналогично индикатору ZigZag. Основан на отслеживании изменений RSI. Если RSI движется вниз от отметки 65 или вверх от отметки 35, отрисовывается линия тренда. Эти отметки — настраивающиеся параметры, их можно изменить по желанию пользователя. Каждая точка трендовой линии строится на основе соответствующей точки изменяющегося RSI.
//--- input parameters input int InpUpperRSI = 65; // Upper limit of RSI changes input int InpLowerRSI = 35; // Lower limit of RSI changes input int InpRSIPeriod = 14; // RSI Period
Точки восходящего тренда — это цены high, нисходящего — low. Линии
восходящего тренда — синие, нисходящего — красные, располагаются они в
основном окне графика.
RSI Trend Indicator (65, 35)
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18790
Очередной индикатор тренда ZigZag, основанный на точках экстремумов индикатора SMA.Pending orders DOWN
Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вниз от текущей цены.
RSO — это RSI, представленный в виде осциллятора.Laguerre stripped
Новый вариант фильтра Лягерра.