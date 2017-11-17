CodeBaseKategorien
Indikatoren

RSI Trend Indicator - Indikator für den MetaTrader 5

Reza Anvari
Ansichten:
2020
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Um indicador de tendência simples se move como o ZigZag, com base no controle de alterações do RSI. Se o RSI desceu de 65 ou subiu de 35, são plotadas linhas de tendência. Estes limites de alteração são parâmetros seletivos e podem ser alterados pelo usuário. Cada ponto de linha de tendência se conecta ao próximo ponto de mudança de RSI.

//--- input parameters
input int InpUpperRSI  = 65;     // Upper limit of RSI changes
input int InpLowerRSI  = 35;     // Lower limit of RSI changes
input int InpRSIPeriod = 14;     // RSI Period

Pontos da tendência de alta são os preços high, os da de baixa - low. Na janela do gráfico principal, as linhas de tendência ascendente são azuis e as descendentes são vermelhas.

RSI Trend Indicator (65, 35)

RSI Trend Indicator (65, 35)

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/18790

