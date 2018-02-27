一个基于 RSI 变化频率，类似于之字转向指标(ZigZag)移动的趋势指标。如果 RSI 从65向下移动或者从35向上移动，就绘制趋势线，这些变化的限度时可以从参数选择的，可以由用户修改。趋势线的每个点都连接着下一个RSI改变的点。

input int InpUpperRSI = 65 ; input int InpLowerRSI = 35 ; input int InpRSIPeriod = 14 ;

上涨趋势点是价格的高点，而下跌趋势点是价格的低点，在图表主窗口中，上涨趋势线是蓝色的，而下跌趋势线是红色的。

RSI 趋势指标 (65, 35)