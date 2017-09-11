コードベースセクション
RSI トレンドインジケーター - MetaTrader 5のためのインディケータ

Reza Anvari
トレンドインジケーターは、RSI の変化の速度に基づいて、ジグザグのように移動します。 RSI が65から下に移動したり、35から上に移動した場合、トレンドラインが描画されます。 変位制限は選択的なパラメータであり、ユーザーによって変更される可能性があります。 トレンドラインの各ポイントは、次の RSI の変更点に接続します。

//---インプットパラメータ
input int InpUpperRSI  = 65;     //RSI の変更の上限
input int InpLowerRSI  = 35;     //RSI の変更の下限値
input int InpRSIPeriod = 14;     //RSI 期間

上昇基調は価格が高く、下降トレンドは価格が低い。 上昇トレンドの線は青色で、下降トレンドは赤色です。

RSI トレンドインジケーター (65、35)

RSI トレンドインジケーター (65、35)

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/18790

