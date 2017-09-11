無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RSI トレンドインジケーター - MetaTrader 5のためのインディケータ
トレンドインジケーターは、RSI の変化の速度に基づいて、ジグザグのように移動します。 RSI が65から下に移動したり、35から上に移動した場合、トレンドラインが描画されます。 変位制限は選択的なパラメータであり、ユーザーによって変更される可能性があります。 トレンドラインの各ポイントは、次の RSI の変更点に接続します。
//---インプットパラメータ input int InpUpperRSI = 65; //RSI の変更の上限 input int InpLowerRSI = 35; //RSI の変更の下限値 input int InpRSIPeriod = 14; //RSI 期間
上昇基調は価格が高く、下降トレンドは価格が低い。 上昇トレンドの線は青色で、下降トレンドは赤色です。
RSI トレンドインジケーター (65、35)
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/18790
