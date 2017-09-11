トレンドインジケーターは、RSI の変化の速度に基づいて、ジグザグのように移動します。 RSI が65から下に移動したり、35から上に移動した場合、トレンドラインが描画されます。 変位制限は選択的なパラメータであり、ユーザーによって変更される可能性があります。 トレンドラインの各ポイントは、次の RSI の変更点に接続します。

input int InpUpperRSI = 65 ; 上限 input int InpLowerRSI = 35 ; input int InpRSIPeriod = 14 ;

上昇基調は価格が高く、下降トレンドは価格が低い。 上昇トレンドの線は青色で、下降トレンドは赤色です。

RSI トレンドインジケーター (65、35)