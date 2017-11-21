CodeBaseSecciones
iCCI iMA - Asesor Experto para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
833
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
iCCI iMA.mq5 (34.88 KB) ver
Autor de la ideaAndrey, autor del código mq5barabashkakvn.

Calculamos el indicador "Moving Average" a partir del indicador "Commodity Channel Index":

//--- create handle of the indicator iMA
   handle_iMA=iMA(m_symbol.Name(),Period(),15,0,MODE_EMA,handle_iCCI);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iMA==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  m_symbol.Name(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }

Obtenemos un análogo de la acción en el terminal, si trasladamos a la ventana del indicador "Commodity Channel Index" el indicador "Moving Average" y en sus ajustes, en el campo "Aplicar a" elegimos "Previous Indicator's Data" (superponer el indicador a los datos del indicador anterior).

Principios de apertura y cierre de posiciones:

  • Si la "Moving Average" calculada sobre la base de "Commodity Channel Index" cruza un "Commodity Channel Index" normal DE ARRIBA HACIA ABAJO, abrimos la posición "BUY";
  • Si la "Moving Average" calculada sobre la base de "Commodity Channel Index" cruza un "Commodity Channel Index" normal DE ABAJO HACIA ARRIBA, abrimos la posición "SELL";
  • Si la "Moving Average" calculada sobre la base de "Commodity Channel Index" cruza un "Commodity Channel Index" normal DE ABAJO HACIA ARRIBA, cerramos la posición "BUY";
  • Si la "Moving Average" calculada sobre la base de "Commodity Channel Index" cruza un "Commodity Channel Index" normal DE ARRIBA HACIA ABAJO, cerramos la posición "SELL";

Simulación en EURUSD,H1:

iCCI iMA test

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18776

