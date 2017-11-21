Pon "Me gusta" y sigue las noticias
iCCI iMA - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 833
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor de la idea — Andrey, autor del código mq5 — barabashkakvn.
Calculamos el indicador "Moving Average" a partir del indicador "Commodity Channel Index":
//--- create handle of the indicator iMA handle_iMA=iMA(m_symbol.Name(),Period(),15,0,MODE_EMA,handle_iCCI); //--- if the handle is not created if(handle_iMA==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d", m_symbol.Name(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); }
Obtenemos un análogo de la acción en el terminal, si trasladamos a la ventana del indicador "Commodity Channel Index" el indicador "Moving Average" y en sus ajustes, en el campo "Aplicar a" elegimos "Previous Indicator's Data" (superponer el indicador a los datos del indicador anterior).
Principios de apertura y cierre de posiciones:
- Si la "Moving Average" calculada sobre la base de "Commodity Channel Index" cruza un "Commodity Channel Index" normal DE ARRIBA HACIA ABAJO, abrimos la posición "BUY";
- Si la "Moving Average" calculada sobre la base de "Commodity Channel Index" cruza un "Commodity Channel Index" normal DE ABAJO HACIA ARRIBA, abrimos la posición "SELL";
- Si la "Moving Average" calculada sobre la base de "Commodity Channel Index" cruza un "Commodity Channel Index" normal DE ABAJO HACIA ARRIBA, cerramos la posición "BUY";
- Si la "Moving Average" calculada sobre la base de "Commodity Channel Index" cruza un "Commodity Channel Index" normal DE ARRIBA HACIA ABAJO, cerramos la posición "SELL";
Simulación en EURUSD,H1:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18776
