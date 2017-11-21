Autor de la idea — Andrey, autor del código mq5 — barabashkakvn.

Calculamos el indicador "Moving Average" a partir del indicador "Commodity Channel Index":

handle_iMA = iMA (m_symbol.Name(), Period (), 15 , 0 , MODE_EMA , handle_iCCI ); if (handle_iMA== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , m_symbol.Name(), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); }

Obtenemos un análogo de la acción en el terminal, si trasladamos a la ventana del indicador "Commodity Channel Index" el indicador "Moving Average" y en sus ajustes, en el campo "Aplicar a" elegimos "Previous Indicator's Data" (superponer el indicador a los datos del indicador anterior).

Principios de apertura y cierre de posiciones:

Si la "Moving Average" calculada sobre la base de "Commodity Channel Index" cruza un "Commodity Channel Index" normal DE ARRIBA HACIA ABAJO, abrimos la posición "BUY";

Si la "Moving Average" calculada sobre la base de "Commodity Channel Index" cruza un "Commodity Channel Index" normal DE ABAJO HACIA ARRIBA, abrimos la posición "SELL";

Si la "Moving Average" calculada sobre la base de "Commodity Channel Index" cruza un "Commodity Channel Index" normal DE ABAJO HACIA ARRIBA, cerramos la posición "BUY";

Si la "Moving Average" calculada sobre la base de "Commodity Channel Index" cruza un "Commodity Channel Index" normal DE ARRIBA HACIA ABAJO, cerramos la posición "SELL";

Simulación en EURUSD,H1: