ColorFisher_m11 - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 782
- 782
- Ranking:
-
- Publicado:
Autor real: MartinG
Oscilador con uso de la transformación inversa de Fisher.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 25.03.2008.
Fig. 1. Indicador ColorFisher_m11.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18771
