ColorFisher_m11 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
782
Ranking:
(20)
Publicado:
Autor real: MartinG

Oscilador con uso de la transformación inversa de Fisher.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 25.03.2008.

Fig. 1. Indicador ColorFisher_m11

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18771

