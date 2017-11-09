CodeBaseKategorien
iCCI iMA - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
759
(18)
Autor der Idee ist Andrey, der Autor des MQL5-Codes ist barabashkakvn.

Berechnen eines gleitenden Durchschnitts mit den Daten des Commodity Channel Index:

//--- Erstellen des Handles zum iMA
   handle_iMA=iMA(m_symbol.Name(),Period(),15,0,MODE_EMA,handle_iCCI);
//--- wenn die Erstellung fehlschlug 
   if(handle_iMA==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- Grund des Fehlers und die Ausgabe des Fehler-Nummer 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  m_symbol.Name(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- Der Indikator wurde zu früh beendet 
      return(INIT_FAILED);
     }

Er ist ähnlich wie wenn der gleitender Durchschnitt im Fenster des Commodity Channel Index des Terminals mit der Einstellung "Previous Indicator's Data" in den Parametern (Indikator mit Daten eines anderen Indikators erstellen) gestartet werden würde.

Prinzipien für das Öffnen und Schließen von Positionen:

  • Wenn der gleitenden Durchschnitt auf Basis des Commodity Channel Index den Commodity Channel Index nach unten kreuzt, wird eine KAUF-Position eröffnet.
  • Wenn der gleitenden Durchschnitt auf Basis des Commodity Channel Index den Commodity Channel Index nach oben kreuzt, wird eine VERKAUF-Position eröffnet.
  • Wenn der gleitenden Durchschnitt auf Basis des Commodity Channel Index den Commodity Channel Index nach oben kreuzt, wird eine KAUF-Position geschlossen.
  • Wenn der gleitenden Durchschnitt auf Basis des Commodity Channel Index den Commodity Channel Index nach unten kreuzt, wird eine VERKAUF-Position geschlossen.

Testergebnisse mit EURUSD,H1:

iCCI iMA Test

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18776

