iCCI iMA - Experte für den MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- 759
Autor der Idee ist Andrey, der Autor des MQL5-Codes ist barabashkakvn.
Berechnen eines gleitenden Durchschnitts mit den Daten des Commodity Channel Index:
//--- Erstellen des Handles zum iMA handle_iMA=iMA(m_symbol.Name(),Period(),15,0,MODE_EMA,handle_iCCI); //--- wenn die Erstellung fehlschlug if(handle_iMA==INVALID_HANDLE) { //--- Grund des Fehlers und die Ausgabe des Fehler-Nummer PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d", m_symbol.Name(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- Der Indikator wurde zu früh beendet return(INIT_FAILED); }
Er ist ähnlich wie wenn der gleitender Durchschnitt im Fenster des Commodity Channel Index des Terminals mit der Einstellung "Previous Indicator's Data" in den Parametern (Indikator mit Daten eines anderen Indikators erstellen) gestartet werden würde.
Prinzipien für das Öffnen und Schließen von Positionen:
- Wenn der gleitenden Durchschnitt auf Basis des Commodity Channel Index den Commodity Channel Index nach unten kreuzt, wird eine KAUF-Position eröffnet.
- Wenn der gleitenden Durchschnitt auf Basis des Commodity Channel Index den Commodity Channel Index nach oben kreuzt, wird eine VERKAUF-Position eröffnet.
- Wenn der gleitenden Durchschnitt auf Basis des Commodity Channel Index den Commodity Channel Index nach oben kreuzt, wird eine KAUF-Position geschlossen.
- Wenn der gleitenden Durchschnitt auf Basis des Commodity Channel Index den Commodity Channel Index nach unten kreuzt, wird eine VERKAUF-Position geschlossen.
Testergebnisse mit EURUSD,H1:
