发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1343
等级:
(18)
已发布:
已更新:
iCCI iMA.mq5 (34.88 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路的作者Andrey, MQL5 代码的作者 是 barabashkakvn.

使用商品通道指数的数据计算移动平均:

//--- 创建 iMA 指标的句柄
   handle_iMA=iMA(m_symbol.Name(),Period(),15,0,MODE_EMA,handle_iCCI);
//--- 如果句柄没有创建 
   if(handle_iMA==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- 报告失败并输出错误代码 
      PrintFormat("创建 iMA 指标句柄失败，交易品种为 %s/%s, 错误代码 %d",
                  m_symbol.Name(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- 指标早些停止运行 
      return(INIT_FAILED);
     }

它与在终端中的商品通道指数窗口中运行移动平均指标，在参数中使用"前一指标数据"(把指标数据应用到其它指标)的情况类似。

仓位建立和关闭的原则:

  • 如果基于商品通道指数的移动平均与普通的商品通道指数交叉方向向下，就建立买入仓位；
  • 如果基于商品通道指数的移动平均与普通的商品通道指数交叉方向向上，就建立卖出仓位；
  • 如果基于商品通道指数的移动平均与普通的商品通道指数交叉方向向上，就关闭买入仓位；
  • 如果基于商品通道指数的移动平均与普通的商品通道指数交叉方向向下，就关闭卖出仓位。

在 EURUSD,H1 上的测试:

iCCI iMA 测试

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18776

