iCCI iMA - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1343
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
思路的作者 是 Andrey, MQL5 代码的作者 是 barabashkakvn.
使用商品通道指数的数据计算移动平均:
//--- 创建 iMA 指标的句柄 handle_iMA=iMA(m_symbol.Name(),Period(),15,0,MODE_EMA,handle_iCCI); //--- 如果句柄没有创建 if(handle_iMA==INVALID_HANDLE) { //--- 报告失败并输出错误代码 PrintFormat("创建 iMA 指标句柄失败，交易品种为 %s/%s, 错误代码 %d", m_symbol.Name(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- 指标早些停止运行 return(INIT_FAILED); }
它与在终端中的商品通道指数窗口中运行移动平均指标，在参数中使用"前一指标数据"(把指标数据应用到其它指标)的情况类似。
仓位建立和关闭的原则:
- 如果基于商品通道指数的移动平均与普通的商品通道指数交叉方向向下，就建立买入仓位；
- 如果基于商品通道指数的移动平均与普通的商品通道指数交叉方向向上，就建立卖出仓位；
- 如果基于商品通道指数的移动平均与普通的商品通道指数交叉方向向上，就关闭买入仓位；
- 如果基于商品通道指数的移动平均与普通的商品通道指数交叉方向向下，就关闭卖出仓位。
在 EURUSD,H1 上的测试:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18776
