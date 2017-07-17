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iCCI iMA - эксперт для MetaTrader 5

n.g_ | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2306
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеиAndrey, автор кода mq5barabashkakvn.

Рассчитываем индикатор "Moving Average" от индикатора "Commodity Channel Index":

//--- create handle of the indicator iMA
   handle_iMA=iMA(m_symbol.Name(),Period(),15,0,MODE_EMA,handle_iCCI);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iMA==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  m_symbol.Name(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }

Получаем аналог действия в терминале, если в окно индикатора "Commodity Channel Index" перенести индикатор "Moving Average" и в его настройках в поле "Применить к" выбрать "Previous Indicator's Data" (наложить индикатор на данные предыдущего индикатора).

Принципы открытия и закрытия позиций:

  • Если "Moving Average" рассчитанное на базе "Commodity Channel Index" пересекает обычный "Commodity Channel Index" СВЕРХУ ВНИЗ, открываем позицию "BUY";
  • Если "Moving Average" рассчитанное на базе "Commodity Channel Index" пересекает обычный "Commodity Channel Index" СНИЗУ ВВЕРХ, открываем позицию "SELL";
  • Если "Moving Average" рассчитанное на базе "Commodity Channel Index" пересекает обычный "Commodity Channel Index" СНИЗУ ВВЕРХ, закрываем позицию "BUY";
  • Если "Moving Average" рассчитанное на базе "Commodity Channel Index" пересекает обычный "Commodity Channel Index" СВЕРХУ ВНИЗ, закрываем позицию "SELL".

Тест на EURUSD,H1:

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