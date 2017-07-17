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iCCI iMA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи — Andrey, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Рассчитываем индикатор "Moving Average" от индикатора "Commodity Channel Index":
//--- create handle of the indicator iMA handle_iMA=iMA(m_symbol.Name(),Period(),15,0,MODE_EMA,handle_iCCI); //--- if the handle is not created if(handle_iMA==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d", m_symbol.Name(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); }
Получаем аналог действия в терминале, если в окно индикатора "Commodity Channel Index" перенести индикатор "Moving Average" и в его настройках в поле "Применить к" выбрать "Previous Indicator's Data" (наложить индикатор на данные предыдущего индикатора).
Принципы открытия и закрытия позиций:
- Если "Moving Average" рассчитанное на базе "Commodity Channel Index" пересекает обычный "Commodity Channel Index" СВЕРХУ ВНИЗ, открываем позицию "BUY";
- Если "Moving Average" рассчитанное на базе "Commodity Channel Index" пересекает обычный "Commodity Channel Index" СНИЗУ ВВЕРХ, открываем позицию "SELL";
- Если "Moving Average" рассчитанное на базе "Commodity Channel Index" пересекает обычный "Commodity Channel Index" СНИЗУ ВВЕРХ, закрываем позицию "BUY";
- Если "Moving Average" рассчитанное на базе "Commodity Channel Index" пересекает обычный "Commodity Channel Index" СВЕРХУ ВНИЗ, закрываем позицию "SELL".
Тест на EURUSD,H1:
ColorFisher_m11
Осциллятор с использованием обратного преобразования Фишера.Multi Arbitration 1.1xx
Покупаем (открываем позиции BUY) подешевле, продаём (открываем позиции SELL) подороже.
Exp_AFStar
Торговая система, построенная на сигналах индикатора AFStar.ColorFisher_m11_HTF
Индикатор ColorFisher_m11 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.