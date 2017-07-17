Автор идеи — Andrey, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Рассчитываем индикатор "Moving Average" от индикатора "Commodity Channel Index":

handle_iMA = iMA (m_symbol.Name(), Period (), 15 , 0 , MODE_EMA , handle_iCCI ); if (handle_iMA== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , m_symbol.Name(), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); }

Получаем аналог действия в терминале, если в окно индикатора "Commodity Channel Index" перенести индикатор "Moving Average" и в его настройках в поле "Применить к" выбрать "Previous Indicator's Data" (наложить индикатор на данные предыдущего индикатора).

Принципы открытия и закрытия позиций:

Если "Moving Average" рассчитанное на базе "Commodity Channel Index" пересекает обычный "Commodity Channel Index" СВЕРХУ ВНИЗ, открываем позицию "BUY";

Если "Moving Average" рассчитанное на базе "Commodity Channel Index" пересекает обычный "Commodity Channel Index" СНИЗУ ВВЕРХ, открываем позицию "SELL";

Если "Moving Average" рассчитанное на базе "Commodity Channel Index" пересекает обычный "Commodity Channel Index" СНИЗУ ВВЕРХ, закрываем позицию "BUY";

Если "Moving Average" рассчитанное на базе "Commodity Channel Index" пересекает обычный "Commodity Channel Index" СВЕРХУ ВНИЗ, закрываем позицию "SELL".

Тест на EURUSD,H1: