iCCI iMA - expert para MetaTrader 5
Publicado por:
Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1443
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia — Andrey, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Calculamos o indicador "Moving Average" a partir do indicador "Commodity Channel Index":
//--- create handle of the indicator iMA handle_iMA=iMA(m_symbol.Name(),Period(),15,0,MODE_EMA,handle_iCCI); //--- if the handle is not created if(handle_iMA==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d", m_symbol.Name(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); }
É semelhante à inicialização no terminal, se na janela do indicador "Commodity Channel Index" for transferido o indicador "Moving Average" e em suas configurações no campo "Aplicar a" for selecionado "Previous Indicator's Data" (aplicar o indicador aos dados do outro indicador).
Princípios de abertura e fechamento de posições:
- Se o "Moving Average" calculado com base no "Commodity Channel Index" cruzar o "Commodity Channel Index" convencional de CIMA PARA BAIXO, abrimos a posição "BUY";
- Se o "Moving Average" calculado com base no "Commodity Channel Index" cruzar o "Commodity Channel Index" convencional de BAIXO PARA CIMA, abrimos a posição "SELL";
- Se o "Moving Average" calculado com base no "Commodity Channel Index" cruzar o "Commodity Channel Index" convencional de BAIXO PARA CIMA, fechamos a posição "BUY";
- Se o "Moving Average" calculado com base no "Commodity Channel Index" cruzar o "Commodity Channel Index" convencional de CIMA PARA BAIXO, fechamos a posição "SELL";
Teste em EURUSD,H1:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18776
