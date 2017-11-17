CodeBaseSeções
Experts

iCCI iMA - expert para MetaTrader 5

n.g_ | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1443
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Autor da ideiaAndrey, autor do código mq5barabashkakvn.

Autor da ideiaAndrey, autor do código mq5barabashkakvn.

Calculamos o indicador "Moving Average" a partir do indicador "Commodity Channel Index":

//--- create handle of the indicator iMA
   handle_iMA=iMA(m_symbol.Name(),Period(),15,0,MODE_EMA,handle_iCCI);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iMA==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  m_symbol.Name(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }

É semelhante à inicialização no terminal, se na janela do indicador "Commodity Channel Index" for transferido o indicador "Moving Average" e em suas configurações no campo "Aplicar a" for selecionado "Previous Indicator's Data" (aplicar o indicador aos dados do outro indicador).

Princípios de abertura e fechamento de posições:

  • Se o "Moving Average" calculado com base no "Commodity Channel Index" cruzar o "Commodity Channel Index" convencional de CIMA PARA BAIXO, abrimos a posição "BUY";
  • Se o "Moving Average" calculado com base no "Commodity Channel Index" cruzar o "Commodity Channel Index" convencional de BAIXO PARA CIMA, abrimos a posição "SELL";
  • Se o "Moving Average" calculado com base no "Commodity Channel Index" cruzar o "Commodity Channel Index" convencional de BAIXO PARA CIMA, fechamos a posição "BUY";
  • Se o "Moving Average" calculado com base no "Commodity Channel Index" cruzar o "Commodity Channel Index" convencional de CIMA PARA BAIXO, fechamos a posição "SELL";

Teste em EURUSD,H1:

iCCI iMA test

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18776

