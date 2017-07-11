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ZigZagOnParabolic_channel - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: EarnForex
Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора ZigZagOnParabolic.
Рис.1. Индикатор ZigZagOnParabolic_channel
ParTest
Индикатор Парамона с цветной заливкой канала.Exp_Omni_Trend
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Omni_Trend.
AFStar
Семафорный сигнальный индикатор.Stop Loss Take Profit
Если закрытие по Stop loss - удваиваем объём, если по Take profit - ставим минимальный объём. Для определения того, что сделка произошла вследствие срабатывания Stop loss или TakeProfit, используем OnTradeTransaction.