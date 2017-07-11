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Индикаторы

ZigZagOnParabolic_channel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2928
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: EarnForex

Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора ZigZagOnParabolic.

Рис.1. Индикатор ZigZagOnParabolic_channel

Рис.1. Индикатор ZigZagOnParabolic_channel

ParTest ParTest

Индикатор Парамона с цветной заливкой канала.

Exp_Omni_Trend Exp_Omni_Trend

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Omni_Trend.

AFStar AFStar

Семафорный сигнальный индикатор.

Stop Loss Take Profit Stop Loss Take Profit

Если закрытие по Stop loss - удваиваем объём, если по Take profit - ставим минимальный объём. Для определения того, что сделка произошла вследствие срабатывания Stop loss или TakeProfit, используем OnTradeTransaction.