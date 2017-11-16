代码库部分
ZigZagOnParabolic_channel - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
真实作者: EarnForex

一个基于 ZigZagOnParabolic 指标峰值和谷值的通道指标。

图 1. ZigZagOnParabolic_channel 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18752

