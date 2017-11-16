请观看如何免费下载自动交易
ZigZagOnParabolic_channel - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1493
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者: EarnForex
一个基于 ZigZagOnParabolic 指标峰值和谷值的通道指标。
图 1. ZigZagOnParabolic_channel 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18752
