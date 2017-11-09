Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ZigZagOnParabolic_channel - Indikator für den MetaTrader 5
Ursprünglicher Autor: EarnForex
Ein Kanal auf Basis der Hochs und Tiefs des ZigZagOnParabolic.
Abb. 1. Der Indikator ZigZagOnParabolic_channel
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18752
