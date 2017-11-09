CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ZigZagOnParabolic_channel - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
814
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ursprünglicher Autor: EarnForex

Ein Kanal auf Basis der Hochs und Tiefs des ZigZagOnParabolic.

Abb. 1. Der Indikator ZigZagOnParabolic_channel

Abb. 1. Der Indikator ZigZagOnParabolic_channel

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18752

Multi Arbitration 1.1xx Multi Arbitration 1.1xx

Kaufen eines Wertpapiers (Eröffnen einer Kauf-Positionen) zu einem niedrigeren Preis und verkaufen (Eröffnen einer Verkauf-Positionen) zu einem höheren Preis.

ParTest ParTest

Der Indikator Paramon mit einem farbig ausgefüllten Kanal.

AFStar AFStar

Ein Signalindikator.

Stop Loss Take Profit Stop Loss Take Profit

Wird ein Handel durch Stop Loss geschlossen, wird das Volumen verdoppelt; bei Take Profit wird wieder das Mindestvolumen verwendet. OnTradeTransaction wird verwendet, um festzustellen, ob eine Position durch Stop Loss oder Take Profit geschlossen wurde.