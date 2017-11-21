CodeBaseSecciones
BarTimerCLineRounded_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\CustomGUI\
CanvasBase.mqh (8.07 KB) ver
CustomGUI.mqh (0.76 KB) ver
\MQL5\Include\CustomGUI\Indicators\
CircleArc.mqh (18.14 KB) ver
CircleSection.mqh (21.59 KB) ver
CircleSimple.mqh (15.18 KB) ver
Hexagon.mqh (14.55 KB) ver
Hexagon2.mqh (7.67 KB) ver
Histogram.mqh (32.93 KB) ver
LineGraph.mqh (24.35 KB) ver
LineRounded.mqh (16.6 KB) ver
Petal.mqh (16.71 KB) ver
Pyramid.mqh (23.34 KB) ver
\MQL5\Indicators\CustomGUI-2\
CHexagon.mq5 (6.38 KB) ver
CHistogram.mq5 (7.31 KB) ver
CLineRounded.mq5 (2.09 KB) ver
CPetal.mq5 (2.3 KB) ver
CPyramid.mq5 (5.99 KB) ver
\MQL5\Indicators\
BarTimerCLineRounded_HTF.mq5 (9.32 KB) ver
Autor real: Art Royal s.r.o.

Indicador BarTimer, ejecutado con uso de las clases de las bibliotecas, cuya descripción detallada se ha proporcionado en el artículo "Indicadores personalizados e infográfica en CCanvas" con posibilidad de fijar el marco temporal desde el que el indicador representa los datos en todos los parámetros de entrada.

Se da la proporción entre el tiempo pasado desde el comienzo de la barra y la duración de toda la barra en tanto por ciento.

Para que funcione correctamente, hay que colocar la carpeta MQL5 del archivo MQL5.zip en la carpeta raíz MetaTrader5.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 01.12.2008.

Fig. 1. Indicador BarTimerCLineRounded_HTF

BarTimerCLineRounded BarTimerCLineRounded

Indicador BarTimer, ejecutado con uso de las clases de las bibliotecas, "Indicadores personalizados e infográfica en CCanvas", con uso de datos del marco temporal actual.

Omni_Trend_HTF Omni_Trend_HTF

Indicador Omni_Trend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Multi Arbitration 1.000 Multi Arbitration 1.000

Compramos (abrirmos las posiciones BUY) más barato, vendemos (abrimos las posiciones SELL) más caro.

Exp_Color_QEMA_Envelopes_Digit_System Exp_Color_QEMA_Envelopes_Digit_System

Sistema comercial construido con las señales del indicador Color_QEMA_Envelopes_Digit_System.