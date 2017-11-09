und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Multi Arbitration 1.000 - Experte für den MetaTrader 5
Kaufen eines Wertpapiers (Eröffnen einer Kauf-Positionen) zu einem niedrigeren Preis und verkaufen (Eröffnen einer Verkauf-Positionen) zu einem höheren Preis.
Der Expert Advisor handelt in der Version 1.000 nur ein Symbol (Parameter "Symbol" in den Eingabeparametern)
Grundprinzip der Positionsöffnung:
- Wenn der Gewinn aller KAUF-Positionen kleiner ist als der Gewinn aller SELL-Positionen, können wir folgern, dass der aktuelle Trend nach unten zeigt und ein SELL öffnen.
- Wenn der Gewinn aller VERKAUF-Positionen kleiner ist als der Gewinn aller KAUF-Positionen, können wir folgern, dass der aktuelle Trend nach oben zeigt und ein KAUF öffnen.
if(profit_buys<profit_sells) // Abwärtstrend m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name()); else if(profit_sells<profit_buys) // trend up m_trade.Sell(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name()); else if(profit_buys==0.0 && profit_sells==0.0) m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name());
Testergebnis für EURUSD, H4:
Während langfristiger Trends steigt das Handelsvolumen erheblich. Das Problem ist noch nicht gelöst.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18739
