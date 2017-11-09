Multi Arbitration 1.000

Kaufen eines Wertpapiers (Eröffnen einer Kauf-Positionen) zu einem niedrigeren Preis und verkaufen (Eröffnen einer Verkauf-Positionen) zu einem höheren Preis.

Der Expert Advisor handelt in der Version 1.000 nur ein Symbol (Parameter "Symbol" in den Eingabeparametern)

Grundprinzip der Positionsöffnung:

Wenn der Gewinn aller KAUF-Positionen kleiner ist als der Gewinn aller SELL-Positionen, können wir folgern, dass der aktuelle Trend nach unten zeigt und ein SELL öffnen.

Wenn der Gewinn aller VERKAUF-Positionen kleiner ist als der Gewinn aller KAUF-Positionen, können wir folgern, dass der aktuelle Trend nach oben zeigt und ein KAUF öffnen.

if (profit_buys<profit_sells) m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name()); else if (profit_sells<profit_buys) m_trade.Sell(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name()); else if (profit_buys== 0.0 && profit_sells== 0.0 ) m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name());

Testergebnis für EURUSD, H4:

Während langfristiger Trends steigt das Handelsvolumen erheblich. Das Problem ist noch nicht gelöst.