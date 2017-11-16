请观看如何免费下载自动交易
Multi Arbitration 1.000 - MetaTrader 5EA
Multi Arbitration 1.000 - MetaTrader 5EA
以较低的价格买入证券(建立买入仓位), 以较高的价格卖出证券 (建立卖出仓位)。
在版本 1.000 中, EA交易只会交易一个交易品种 (在输入参数中的 "Symbol" 参数)。
基本的建仓原则:
- 如果所有买入仓位的利润小于所有卖出仓位的利润，我们可以确定当前的交易是下跌的，就建立卖出仓位。
- 如果所有卖出仓位的利润小于所有买入仓位的利润，我们可以确定当前的交易是上涨的，就建立买入仓位。
if(profit_buys<profit_sells) // 下跌趋势 m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name()); else if(profit_sells<profit_buys) // 上涨趋势 m_trade.Sell(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name()); else if(profit_buys==0.0 && profit_sells==0.0) m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name());
EURUSD, H4 上的测试结果:
在长期趋势下，存款压力会大幅增长，这个问题还没有解决。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18739
BarTimerCLineRounded_HTF
这个 BarTimer 指标是使用在文章 "使用 CCanvas 的自定义指标和信息图" 中详细介绍的类库来实现的, 它还可以在输入参数中设置固定的时段，指标显示的数据就来自这个时段。BarTimerCLineRounded
这个 BarTimer 指标是使用了在文章 "使用 CCanvas 的自定义指标和信息图" 中详细介绍的类库来实现的, 使用的是当前时段的数据。
Exp_Color_QEMA_Envelopes_Digit_System
一个基于 Color_QEMA_Envelopes_Digit_System 指标信号的突破交易系统。Exp_Color_PEMA_Envelopes_Digit_System
一个基于 Color_PEMA_Envelopes_Digit_System 指标信号的突破交易系统。