Asesores Expertos

Exp_Color_QEMA_Envelopes_Digit_System - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Sistema comercial construido con las señales del indicador Color_QEMA_Envelopes_Digit_System. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si aparece una barra de color, y en la vela anterior se ha dado el color opuesto o no ha habido color en absoluto.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador Color_QEMA_Envelopes_Digit_System.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1 Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2015 en EURUSD H8:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18746

