Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Multi Arbitration 1.000 - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2736
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Покупаем (открываем позиции BUY) подешевле, продаем (открываем позиции SELL) подороже.
В версии 1.000 торговля идет только по одному символу (параметр Symbol во входных параметрах).
Основной принцип для открытия позиций:
- Если прибыль всех позиций BUY меньше, чем прибыль всех позиций SELL, значит можем предположить, что сейчас тренд вниз, и мы открываем BUY.;
- Если прибыль всех позиций SELL меньше, чем прибыль всех позиций BUY, значит можем предположить, что сейчас тренд вверх, и мы открываем SELL..
if(profit_buys<profit_sells) // trend down m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name()); else if(profit_sells<profit_buys) // trend up m_trade.Sell(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name()); else if(profit_buys==0.0 && profit_sells==0.0) m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name());
Результат тестов на EURUSD, H4:
Замечу, что на затяжных трендах сильно возрастает нагрузка на депозит. Пока эта проблема не разрешена.
Stop Loss Take Profit
Если закрытие по Stop loss - удваиваем объём, если по Take profit - ставим минимальный объём. Для определения того, что сделка произошла вследствие срабатывания Stop loss или TakeProfit, используем OnTradeTransaction.AFStar
Семафорный сигнальный индикатор.
Multi Arbitration 1.1xx
Покупаем (открываем позиции BUY) подешевле, продаём (открываем позиции SELL) подороже.ColorFisher_m11
Осциллятор с использованием обратного преобразования Фишера.