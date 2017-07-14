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Multi Arbitration 1.000 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2736
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
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Покупаем (открываем позиции BUY) подешевле, продаем (открываем позиции SELL) подороже.

В версии 1.000 торговля идет только по одному символу (параметр Symbol во входных параметрах).

Основной принцип для открытия позиций:

  • Если прибыль всех позиций BUY меньше, чем прибыль всех позиций SELL, значит можем предположить, что сейчас тренд вниз, и мы открываем BUY.;
  • Если прибыль всех позиций SELL меньше, чем прибыль всех позиций BUY, значит можем предположить, что сейчас тренд вверх, и мы открываем SELL..
      if(profit_buys<profit_sells) // trend down
         m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name());
      else if(profit_sells<profit_buys) // trend up
      m_trade.Sell(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name());
      else if(profit_buys==0.0 && profit_sells==0.0)
         m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin(),m_symbol.Name());

Результат тестов на EURUSD, H4:

Multi Arbitration 1.000

Замечу, что на затяжных трендах сильно возрастает нагрузка на депозит. Пока эта проблема не разрешена.

Stop Loss Take Profit Stop Loss Take Profit

Если закрытие по Stop loss - удваиваем объём, если по Take profit - ставим минимальный объём. Для определения того, что сделка произошла вследствие срабатывания Stop loss или TakeProfit, используем OnTradeTransaction.

AFStar AFStar

Семафорный сигнальный индикатор.

Multi Arbitration 1.1xx Multi Arbitration 1.1xx

Покупаем (открываем позиции BUY) подешевле, продаём (открываем позиции SELL) подороже.

ColorFisher_m11 ColorFisher_m11

Осциллятор с использованием обратного преобразования Фишера.