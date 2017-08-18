思路的作者 — John Smith, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.

仓位只在特定时间建立 (+ 在 "Additional hour" 参数中设置的偏移). 在 PERIOD_M1 (M1) 上计算上涨和下跌的柱数，资金管理方面使用了 CMoneyFixedMargin 和 CMoneyFixedRisk 类。

输入参数:

Stop Loss(止损)

Take Profit(获利)

Take Profit 2(获利2) — 用于根据程序平仓

— 用于根据程序平仓 Trialing Stop(跟踪止损)

Trialing Step(跟踪步长)

Money Management(资金管理) — 风险计算类型 (可用保证金百分比或者固定风险数值)

— 风险计算类型 (可用保证金百分比或者固定风险数值) Risk for a deal (in percent) (交易风险百分比) — 允许的风险百分比数值

允许的风险百分比数值 Count bars(柱数计数) — 将要计数的上升和下降柱数

— 将要计数的上升和下降柱数 Additional hour(额外小时数) — 偏移

— 偏移 Max positions (最大仓位数) — 仓位的最大数量