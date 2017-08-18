请观看如何免费下载自动交易
Get_Rich_or_Die_Trying_GBP - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 3491
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
思路的作者 — John Smith, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.
仓位只在特定时间建立 (+ 在 "Additional hour" 参数中设置的偏移). 在 PERIOD_M1 (M1) 上计算上涨和下跌的柱数，资金管理方面使用了 CMoneyFixedMargin 和 CMoneyFixedRisk 类。
输入参数:
- Stop Loss(止损)
- Take Profit(获利)
- Take Profit 2(获利2) — 用于根据程序平仓
- Trialing Stop(跟踪止损)
- Trialing Step(跟踪步长)
- Money Management(资金管理) — 风险计算类型 (可用保证金百分比或者固定风险数值)
- Risk for a deal (in percent) (交易风险百分比) — 允许的风险百分比数值
- Count bars(柱数计数) — 将要计数的上升和下降柱数
- Additional hour(额外小时数) — 偏移
- Max positions (最大仓位数) — 仓位的最大数量
在 GBPUSD,M1 上根据可用保证金来计算手数的比较:
以及固定风险数值:
差别只是仓位的大小。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18710
