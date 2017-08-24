CodeBaseSeções
Experts

Get_Rich_or_Die_Trying_GBP - expert para MetaTrader 5

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
3054
Avaliação:
(40)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor da ideia — John Smithautor do código mq5 — barabashkakvn.

Abertura de posições apenas no tempo estritamente definido (+ deslocamento "Additional hour"). Cálculo de barras de alta e baixa em PERIOD_M1 (M1). Usadas classes de controle de capital CMoneyFixedMargin e CMoneyFixedRisk.

Parâmetros de entrada:

  • Stop Loss
  • Take Profit
  • Take Profit 2 (para fechamento de programa)
  • Trailing Stop — trailing
  • Trailing Step
  • Money Management — tipo de cálculo de risco (porcentagem a partir da margem livre ou risco fixo)
  • Risk for a deal (in percent) porcentagem de risco
  • Count bars — número de barras para contagem de barras de alta e baixa
  • Additional hour — deslocamento por horas
  • Max positions  — quantidade máxima de posições

Comparação do cálculo do lote a partir da margem em GBPUSD,M1:

Get_Rich_or_Die_Trying_GBP fixed_margin

e risco fixo:

Get_Rich_or_Die_Trying_GBP fixed risk

Diferença apenas na carga do depósito.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18710

