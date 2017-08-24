Participe de nossa página de fãs
Get_Rich_or_Die_Trying_GBP - expert para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 3054
Autor da ideia — John Smith, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Abertura de posições apenas no tempo estritamente definido (+ deslocamento "Additional hour"). Cálculo de barras de alta e baixa em PERIOD_M1 (M1). Usadas classes de controle de capital CMoneyFixedMargin e CMoneyFixedRisk.
Parâmetros de entrada:
- Stop Loss
- Take Profit
- Take Profit 2 (para fechamento de programa)
- Trailing Stop — trailing
- Trailing Step
- Money Management — tipo de cálculo de risco (porcentagem a partir da margem livre ou risco fixo)
- Risk for a deal (in percent) — porcentagem de risco
- Count bars — número de barras para contagem de barras de alta e baixa
- Additional hour — deslocamento por horas
- Max positions — quantidade máxima de posições
Comparação do cálculo do lote a partir da margem em GBPUSD,M1:
e risco fixo:
Diferença apenas na carga do depósito.
