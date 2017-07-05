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Get_Rich_or_Die_Trying_GBP - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2655
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Автор идеи — John Smith, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Открытие позиций только в строго определённое время (+ смещение "Additional hour"). Подсчёт бычьих и медвежьих баров на PERIOD_M1 (M1). Использованы классы управления капиталом CMoneyFixedMargin и CMoneyFixedRisk.
Входные параметры:
- Stop Loss — стоп лосс
- Take Profit — тейк профит
- Take Profit 2 — тейк профит 2 (для программного закрытия)
- Trailing Stop — трейлинг
- Trailing Step — шаг трейлинга
- Money Management — тип расчёта риска (процент от свободной маржи или фиксированный риск)
- Risk for a deal (in percent) — процент риска
- Count bars — количество баров для подсчёта бычьих и медвежьих баров
- Additional hour — смещение по часам
- Max positions — максимальное количество позиций
Сравнение расчёта лота от свободной маржи на GBPUSD,M1:
и фиксированного риска:
Разница только в загрузке депозита.
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