Торговля по двум торговым сессиям с настройкой начала сессий. Stop Loss. Take Profit.

Класс-контейнер, который использует цепочку методов для быстрого добавления параметров и удаления строк кода.

Возвращает прибыль позиции в пунктах, комиссии, свопа и прибыли в деньгах на основании торговой истории.