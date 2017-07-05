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Get_Rich_or_Die_Trying_GBP - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2655
Рейтинг:
(40)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи — John Smithавтор кода mq5 — barabashkakvn.

Открытие позиций только в строго определённое время (+ смещение "Additional hour"). Подсчёт бычьих и медвежьих баров на PERIOD_M1 (M1). Использованы классы управления капиталом CMoneyFixedMargin и CMoneyFixedRisk.

Входные параметры:

  • Stop Loss — стоп лосс
  • Take Profit — тейк профит
  • Take Profit 2 — тейк профит 2 (для программного закрытия)
  • Trailing Stop — трейлинг
  • Trailing Step — шаг трейлинга
  • Money Management — тип расчёта риска (процент от свободной маржи или фиксированный риск)
  • Risk for a deal (in percent) процент риска
  • Count bars — количество баров для подсчёта бычьих и медвежьих баров
  • Additional hour — смещение по часам
  • Max positions  — максимальное количество позиций

Сравнение расчёта лота от свободной маржи на GBPUSD,M1:

Get_Rich_or_Die_Trying_GBP fixed_margin

и фиксированного риска:

Get_Rich_or_Die_Trying_GBP fixed risk

Разница только в загрузке депозита.

ExpertClor_v01 ExpertClor_v01

Советник - помощник. Только ЗАКРЫТИЕ позиций.

EURUSD breakout EURUSD breakout

Торговля по двум торговым сессиям с настройкой начала сессий. Stop Loss. Take Profit.

CMqlParams CMqlParams

Класс-контейнер, который использует цепочку методов для быстрого добавления параметров и удаления строк кода.

HistoryPositionInfo version 2 HistoryPositionInfo version 2

Возвращает прибыль позиции в пунктах, комиссии, свопа и прибыли в деньгах на основании торговой истории.