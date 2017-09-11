無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Get_Rich_or_Die_Trying_GBP - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 1223
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
アイデアの著者-はジョンスミス、 MQL5 コードの著者-は barabashkakvnです。
ポジションは、指定された時間にのみ開かれます ("追加の時間"で設定されたシフト)。 強気と弱気のバーは、PERIOD_M1 (M1) にカウントされます。CMoneyFixedMargin と CMoneyFixedRisk の資金管理クラスが使用されます。
インプット:
- ストップロス
- テイクプロフィット
- テイクプロフィット2 —プログラムベースの決算に使用
- トレーリングストップ
- トレーリングストップ
- 資金管理 — リスク計算タイプ (余剰証拠金か固定リスク値)
- トレードのリスク (パーセント) —許容されるリスク% の値
- カウントバー—強気/弱気な足が数えられる足の数
- 追加時間— シフト
- 最大ポジション- ポジションの最大数
GBPUSD のフリーマージンに基づくロット計算の比較:
リスク値を修正:
ここでの違いは、ポジションロードのみです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18710
