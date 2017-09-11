コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Get_Rich_or_Die_Trying_GBP - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1223
評価:
(40)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アイデアの著者-はジョンスミスMQL5 コードの著者-は barabashkakvnです。

ポジションは、指定された時間にのみ開かれます ("追加の時間"で設定されたシフト)。 強気と弱気のバーは、PERIOD_M1 (M1) にカウントされます。CMoneyFixedMargin と CMoneyFixedRisk の資金管理クラスが使用されます。

インプット:

  • ストップロス
  • テイクプロフィット
  • テイクプロフィット2 —プログラムベースの決算に使用
  • トレーリングストップ
  • トレーリングストップ
  • 資金管理 — リスク計算タイプ (余剰証拠金か固定リスク値)
  • トレードのリスク (パーセント)許容されるリスク% の値
  • カウントバー—強気/弱気な足が数えられる足の数
  • 追加時間— シフト
  • 最大ポジション- ポジションの最大数

GBPUSD のフリーマージンに基づくロット計算の比較:

Get_Rich_or_Die_Trying_GBP fixed_margin

リスク値を修正:

Get_Rich_or_Die_Trying_GBP 固定リスク

ここでの違いは、ポジションロードのみです。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18710

