Der Autor der Idee — John Smith, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Die Eröffnung der Positionen nur in einer bestimmten Zeit (+ die Verschiebung " Additional hour" ). Die Berechnung der bärischen und bullischen Bars nach PERIOD_M1 (M1). Es wurden die Klassen der Kapitalsteuerung CMoneyFixedMargin und CMoneyFixedRisk verwendet.

Eingangsparameter:

Take Profit 2 — Take Profit 2 (für die Schließung durch Programm)

Money Management — Die Berechnungsart des Risikos (in Prozenten des Risikos von der Marge oder das fixierte Risiko)

Count bars — die Anzahl der Bars für die Berechnung der bärischen und bullischen Bars

— die Verschiebung nach Stunden Max positions — die maximale Anzahl der Positionen