Expert Advisors

Get_Rich_or_Die_Trying_GBP - Experte für den MetaTrader 5

German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
2405
Rating:
(40)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Der Autor der Idee — John SmithDer Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Die Eröffnung der Positionen nur in einer bestimmten Zeit (+ die Verschiebung " Additional hour" ). Die Berechnung der bärischen und bullischen Bars nach PERIOD_M1 (M1). Es wurden die Klassen der Kapitalsteuerung CMoneyFixedMargin und CMoneyFixedRisk verwendet.

Eingangsparameter:

  • Stop Loss — Stop Loss
  • Take Profit — Take Profit
  • Take Profit 2 — Take Profit 2 (für die Schließung durch Programm)
  • Trailing Stop — Trailing
  • Trailing Step — der Trailing-Schritt
  • Money Management — Die Berechnungsart des Risikos (in Prozenten des Risikos von der Marge oder das fixierte Risiko)
  • Risk for a deal (in percent) das Prozent des Risikos
  • Count bars — die Anzahl der Bars für die Berechnung der bärischen und bullischen Bars
  • Additional hour — die Verschiebung nach Stunden
  • Max positions  — die maximale Anzahl der Positionen

Der Vergleich der Berechnung des Lotes von der freien Marge am GBPUSD,M1:

Get_Rich_or_Die_Trying_GBP fixed_margin

und dem fixierten Risiko:

Get_Rich_or_Die_Trying_GBP fixed risk

Der Unterschied liegt nur an der Ladung des Depositums.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18710

