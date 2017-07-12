und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Get_Rich_or_Die_Trying_GBP - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 2405
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der Autor der Idee — John Smith, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Die Eröffnung der Positionen nur in einer bestimmten Zeit (+ die Verschiebung " Additional hour" ). Die Berechnung der bärischen und bullischen Bars nach PERIOD_M1 (M1). Es wurden die Klassen der Kapitalsteuerung CMoneyFixedMargin und CMoneyFixedRisk verwendet.
Eingangsparameter:
- Stop Loss — Stop Loss
- Take Profit — Take Profit
- Take Profit 2 — Take Profit 2 (für die Schließung durch Programm)
- Trailing Stop — Trailing
- Trailing Step — der Trailing-Schritt
- Money Management — Die Berechnungsart des Risikos (in Prozenten des Risikos von der Marge oder das fixierte Risiko)
- Risk for a deal (in percent) — das Prozent des Risikos
- Count bars — die Anzahl der Bars für die Berechnung der bärischen und bullischen Bars
- Additional hour — die Verschiebung nach Stunden
- Max positions — die maximale Anzahl der Positionen
Der Vergleich der Berechnung des Lotes von der freien Marge am GBPUSD,M1:
und dem fixierten Risiko:
Der Unterschied liegt nur an der Ladung des Depositums.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18710
