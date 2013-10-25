CodeBaseРазделы
Индикаторы

Donchian Channel - индикатор для MetaTrader 5

Johannes Hermann
Просмотров:
4681
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Richard Dawood Donchyan

Канал Дончиана (Donchian Channel) - это индикатор волатильности, основанный на расчете текущего ценового диапазона при помощи использования недавних наибольших и наименьших цен.

Данный индикатор аналогичен индикатору Канал Дончиана без центральной линии.

Any Pair Stochastic Any Pair Stochastic

Данный индикатор может быть полезным инструментом для анализа кросс-курсов пар и для корреляционного анализа.

iBarShift iBarShift

Многие ищут функцию iBarShift, которая была в языке MQL4. В языке MQL5 ее нет, но есть все возможности для ее реализации в виде библиотеки.

BlauCMomentum BlauCMomentum

Свечной моментум с тройным EMA-усреднением.

Stoch_3HTF Stoch_3HTF

Три основных линии стохастика с трех различных таймфреймов на одном графике.