Donchian Channel - индикатор для MetaTrader 5
- 4681
Реальный автор:
Richard Dawood Donchyan
Канал Дончиана (Donchian Channel) - это индикатор волатильности, основанный на расчете текущего ценового диапазона при помощи использования недавних наибольших и наименьших цен.
Данный индикатор аналогичен индикатору Канал Дончиана без центральной линии.
Donchian Channel indicator
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1870
