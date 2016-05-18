Der echte Autor:

Richard Dawood Donchyan

Der Donchian Channel ist ein Volatilitätsindikator basierend auf der Berechnung der aktuellen Preisrange mit denm jüngsten höchsten und tiefsten Preisen.

Der Code ist ähnlich zu Donchian Channels, but the middle line is not plotted.



Donchian Channel Indikator

