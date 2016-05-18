CodeBaseKategorien
Donchian Channel - Indikator für den MetaTrader 5
Donchian Channel - Indikator für den MetaTrader 5

Johannes Hermann
Der echte Autor:

Richard Dawood Donchyan

Der Donchian Channel ist ein Volatilitätsindikator basierend auf der Berechnung der aktuellen Preisrange mit denm jüngsten höchsten und tiefsten Preisen.

Der Code ist ähnlich zu Donchian Channels, but the middle line is not plotted.

Donchian Channel Indikator

Awesome Oscillator Divergence Awesome Oscillator Divergence

Dieser Indikator zeichnet Divergenzlinien auf den Awesome_Oscillator Indikator und erzeugt Kauf- und Verkaufsignale durch Anzeige von Pfeilen.

Any Pair Stochastic Any Pair Stochastic

Dieser Indikator ist praktisch für Korrelationsanalysen und auch zur Analyse von Crosspaaren.

Advanced ADX Advanced ADX

Advanced ADX indicator.

FilterOverWPR FilterOverWPR

Ein Indikator der die Trendstärke mit vier Zuständen anzeigt.