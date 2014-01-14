CodeBaseSeções
Donchian Channel - indicador para MetaTrader 5

Johannes Hermann | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3591
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Richard Dawood Donchyan

Canal de Donchian é um indicador de volatilidade para o cálculo da faixa de preço atual com os últimos preços mais altos e mais baixos.

O código é semelhante aos Canais de Donchian, mas a linha do meio não é traçada.

Indicador Donchian Channel

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1870

