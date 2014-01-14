Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Donchian Channel - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Richard Dawood Donchyan
Canal de Donchian é um indicador de volatilidade para o cálculo da faixa de preço atual com os últimos preços mais altos e mais baixos.
O código é semelhante aos Canais de Donchian, mas a linha do meio não é traçada.
Indicador Donchian Channel
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1870
DCC
O indicador plota o gráfico do ativo especificado em janela separada.MultiCurrEA
Um exemplo de como criar um Expert Advisor em várias moedas que negocia com o indicador Bandas de Bollinger.
Indicador de tendência Multi-Williams Percent Range
Indicador de tendência Multi-Williams Percent Range.Any Pair Stochastic
Este indicador é útil para a análise de correlação e também para a análise de pares cruzados.