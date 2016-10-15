無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ドンチャンチャンネル - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Richard Dawood Donchyan
ドンチャンチャンネルは最近の最高値と最安値を使用した現在の価格帯の計算に基づくボラティリティ指標です。 .
コードはDonchian Channelsに似ていますが、中線はプロットされていません。
ドンチャンチャンネル指標
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/1870
