実際の著者：

Richard Dawood Donchyan

ドンチャンチャンネルは最近の最高値と最安値を使用した現在の価格帯の計算に基づくボラティリティ指標です。 .

コードはDonchian Channelsに似ていますが、中線はプロットされていません。



ドンチャンチャンネル指標

