Expert_RSI_Stochastic_MA

Автор идеи: Oksana Berenko

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

В этом советнике используются три индикатора: MA(150), RSI(3) с уровнями 80 и 20, Stochastic(6, 3, 3) с уровнями 70 и 30. Эти параметры можно менять, подбирать свои.

1. Направление входа в сделку — на основе MA (Moving Average). В одном направлении открыта только одна сделка.

Если Bid > MA, то рассматриваем buy направление;

Если Ask < MA, то рассматриваем sell направление.

2. Вход в позицию происходит при соблюдении условий по RSI и Stochastic.

Buy (покупка), если RSI и Stochastic ниже нижнего уровня, т.е. RSI < 20 и Stochastic < 30;

Sell (продажа), если RSI и Stochastic выше верхнего уровня, т.е. RSI > 80 и Stochastic > 70.

3. Выход из сделки по Stochastic.

Выход в плюс в пунктах.

(Trailing Stop = 0) Если во входных параметрах Trailing Stop равен нулю, то закрываем позицию при достижении противоположного уровня у Stochastic, если в пунктах сделка в плюсе. b) Закрываем, если позиция BUY и Stochastic > 70 и OpenPrice <= Bid s) Закрываем, если позиция SELL и Stochastic < 30 и OpenPrice >= Ask

(Trailing Stop > 0) Если во входных параметрах указан Trailing Stop, то при достижении противоположного уровня у Stochastic тралится Stop Loss каждый раз при открытии новой свечи на указанном расстоянии от цены. Стоит заметить, что здесь возможно и отрицательное закрытие, так как Stop Loss иногда не сразу попадает в безубыток.

Закрытие в минус в пунктах.

(allow Loss = 0) Если во входных параметрах allow Loss равен 0, то закрываем позицию при достижении противоположного уровня у Stochastic, если в пунктах сделка в минусе. b) Закрываем, если позиция BUY и Stochastic > 70 и OpenPrice > Bid s) Закрываем, если позиция SELL и Stochastic < 30 и OpenPrice < Ask

(allow Loss > 0) Если во входящих параметрах указан allow Loss, и мы уже вышли по Stochastic из зоны входа в сделку, а в пунктах сделка в минусе на указанное количество или даже больше, то позиция закрывается. b) Закрываем, если позиция BUY и Stochastic > 30 и OpenPrice - Bid >= allow Loss в пунктах s) Закрываем, если позиция SELL и Stochastic < 70 и Ask - OpenPrice >= allow Loss в пунктах



Тест на EURUSD,H1: