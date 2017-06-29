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Expert_RSI_Stochastic_MA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Oksana Berenko
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
В этом советнике используются три индикатора: MA(150), RSI(3) с уровнями 80 и 20, Stochastic(6, 3, 3) с уровнями 70 и 30. Эти параметры можно менять, подбирать свои.
1. Направление входа в сделку — на основе MA (Moving Average). В одном направлении открыта только одна сделка.
- Если Bid > MA, то рассматриваем buy направление;
- Если Ask < MA, то рассматриваем sell направление.
2. Вход в позицию происходит при соблюдении условий по RSI и Stochastic.
- Buy (покупка), если RSI и Stochastic ниже нижнего уровня, т.е. RSI < 20 и Stochastic < 30;
- Sell (продажа), если RSI и Stochastic выше верхнего уровня, т.е. RSI > 80 и Stochastic > 70.
3. Выход из сделки по Stochastic.
Выход в плюс в пунктах.
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(Trailing Stop = 0) Если во входных параметрах Trailing Stop равен нулю, то закрываем позицию при достижении противоположного уровня у Stochastic, если в пунктах сделка в плюсе.
- b) Закрываем, если позиция BUY и Stochastic > 70 и OpenPrice <= Bid
- s) Закрываем, если позиция SELL и Stochastic < 30 и OpenPrice >= Ask
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(Trailing Stop > 0) Если во входных параметрах указан Trailing Stop, то при достижении противоположного уровня у Stochastic тралится Stop Loss каждый раз при открытии новой свечи на указанном расстоянии от цены. Стоит заметить, что здесь возможно и отрицательное закрытие, так как Stop Loss иногда не сразу попадает в безубыток.
Закрытие в минус в пунктах.
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(allow Loss = 0) Если во входных параметрах allow Loss равен 0, то закрываем позицию при достижении противоположного уровня у Stochastic, если в пунктах сделка в минусе.
- b) Закрываем, если позиция BUY и Stochastic > 70 и OpenPrice > Bid
- s) Закрываем, если позиция SELL и Stochastic < 30 и OpenPrice < Ask
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(allow Loss > 0) Если во входящих параметрах указан allow Loss, и мы уже вышли по Stochastic из зоны входа в сделку, а в пунктах сделка в минусе на указанное количество или даже больше, то позиция закрывается.
- b) Закрываем, если позиция BUY и Stochastic > 30 и OpenPrice - Bid >= allow Loss в пунктах
- s) Закрываем, если позиция SELL и Stochastic < 70 и Ask - OpenPrice >= allow Loss в пунктах
Тест на EURUSD,H1:
Автоматический расчёт уровней StopLoss на базе индикатора ATR.RabbitM2
Используемые индикаторы: CC, быстрая и медленная MA, WPR Ларри Вильямса.
Индикатор помечает короткими горизонтальными линиями все совершаемые сделки.Color_PEMA_Envelopes_Digit_System
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала Color_PEMA_Envelopes_Digit.