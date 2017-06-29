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Expert_RSI_Stochastic_MA - эксперт для MetaTrader 5

cat7 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3160
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: Oksana Berenko

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

В этом советнике используются три индикатора: MA(150), RSI(3) с уровнями 80 и 20, Stochastic(6, 3, 3) с уровнями 70 и 30. Эти параметры можно менять, подбирать свои.

1. Направление входа в сделку — на основе MA (Moving Average). В одном направлении открыта только одна сделка.

  • Если Bid > MA, то рассматриваем buy направление;
  • Если Ask < MA, то рассматриваем sell направление.

2. Вход в позицию происходит при соблюдении условий по RSI и Stochastic.

  • Buy (покупка), если RSI и Stochastic ниже нижнего уровня, т.е. RSI < 20 и Stochastic < 30;
  • Sell (продажа), если RSI и Stochastic выше верхнего уровня, т.е. RSI > 80 и Stochastic > 70.

3. Выход из сделки по Stochastic.

Выход в плюс в пунктах.

  • (Trailing Stop = 0) Если во входных параметрах Trailing Stop равен нулю, то закрываем позицию при достижении противоположного уровня у Stochastic, если в пунктах сделка в плюсе.

    • b) Закрываем, если позиция BUY и Stochastic > 70 и OpenPrice <= Bid
    • s) Закрываем, если позиция SELL и Stochastic < 30 и OpenPrice >= Ask

  • (Trailing Stop > 0) Если во входных параметрах указан Trailing Stop, то при достижении противоположного уровня у Stochastic тралится Stop Loss каждый раз при открытии новой свечи на указанном расстоянии от цены. Стоит заметить, что здесь возможно и отрицательное закрытие, так как Stop Loss иногда не сразу попадает в безубыток.

Закрытие в минус в пунктах.

  • (allow Loss = 0) Если во входных параметрах allow Loss равен 0, то закрываем позицию при достижении противоположного уровня у Stochastic, если в пунктах сделка в минусе.

    • b) Закрываем, если позиция BUY и Stochastic > 70 и OpenPrice > Bid
    • s) Закрываем, если позиция SELL и Stochastic < 30 и OpenPrice < Ask

  • (allow Loss > 0) Если во входящих параметрах указан allow Loss, и мы уже вышли по Stochastic из зоны входа в сделку, а в пунктах сделка в минусе на указанное количество или даже больше, то позиция закрывается.

    • b) Закрываем, если позиция BUY и Stochastic > 30 и OpenPrice - Bid >= allow Loss в пунктах
    • s) Закрываем, если позиция SELL и Stochastic < 70 и Ask - OpenPrice >= allow Loss в пунктах

Expert_RSI_Stochastic_MA

Тест на EURUSD,H1:

Expert_RSI_Stochastic_MA EURUSD_H1

StopATR_auto StopATR_auto

Автоматический расчёт уровней StopLoss на базе индикатора ATR.

RabbitM2 RabbitM2

Используемые индикаторы: CC, быстрая и медленная MA, WPR Ларри Вильямса.

AutoTradeLevels AutoTradeLevels

Индикатор помечает короткими горизонтальными линиями все совершаемые сделки.

Color_PEMA_Envelopes_Digit_System Color_PEMA_Envelopes_Digit_System

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала Color_PEMA_Envelopes_Digit.