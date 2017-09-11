コードベースセクション
Expert_RSI_Stochastic_MA - MetaTrader 5のためのエキスパート

Vladimir Karputov
1169
(33)
アイデアの作者Oksana Berenkoで、 mq5 コードの作者barabashkakvnです。

このEAは3つのインジケーターを使用しています: MA (150)、RSI (3) のレベル80と20、ストキャスティクス(6、3、3) のレベル70と30。 パラメータを変更したり、独自の値を設定したりできます。 

1. トレード参入方向は MA (移動平均) に基づいて決定されます。 一つの方向に1つのトレードだけが開かれます。

  • Bid > MA の場合は、買いをします。
  • Ask < MA の場合は、売りを検討してください。

2. ポジションのエントリーは RSI および確率条件が満たされるとき実行されます。

  • RSIがストキャスティクスが低いレベル、すなわち RSI < 20 かつ　ストキャスティクス < 30 以下の場合に買いをします。
  • RSIは、ストキャスティクスが上、すなわち RSI > 80 かつ　ストキャスティクス > 70 の場合、売りです。

3. 決済はストキャスティクスに基づいています。

利益ポイントで決済します。

  • (トレーリングストップ = 0)トレーリングストップがゼロに設定されている場合、トレードがポイントで一定の利益を持っている場合、反対のストキャスティクスレベルに達した時にポジションを閉じます。

b) 買い決済　ストキャスティクス > 70 かつ　始値<=Bid
s) 売り決済　ストキャスティクス < 30 かつ　始値 >= Ask

  • (トレーリングストップ > 0)トレーリングストップの値が指定されている場合は、逆のストキャスティクスレベルに達すると、ポジションのストップロスは、それぞれの新しいローソク足の始めで、ずらされます。 この場合、ストップロスがすぐに損益レベルに移動しないため、損失でポジションを閉じることになります。

ポイント単位で損切りをする。

  • (損失 = 0 を許可)"損失を許可する" が0に設定され、トレードはポイント単位で一定の損失を持つ場合、反対のストキャスティクスレベルに達した時にポジションを閉じます。

b) 買い決済　ストキャスティクス > 70 かつ　始値 > Bid
s) 売り決済　ストキャスティクス < 30 かつ　始値< Ask

  • (
b) 買い決済　ストキャスティクス > 30 かつ　始値-Bid > = ポイント単位での損失
b) 売り決済　ストキャスティクス<70　かつ Ask-始値 > = ポイント単位での損失

Expert_RSI_Stochastic_MA

EURUSD、H1 のテスト:

Expert_RSI_Stochastic_MA EURUSD_H1

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18671

