Expert_RSI_Stochastic_MA - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 2398
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor da ideia — Oksana Berenko, auto do código mq5 — barabashkakvn.
O EA utiliza três indicadores: MA(150), RSI(3) com níveis de 80 e de 20, Stochastic(6, 3, 3) com níveis de 70 e de 30. Estes parâmetros podem ser alterados.
1. Direção de entrada na transação — com base na MA (Moving Average). Numa direção é aberta apenas uma transação.
- Se Bid > MA, consideramos a direção buy.
- Se Ask < MA, consideramos a direção sell.
2. Entrada na posição acontece ao serem atendidas as condições segundo o RSI e o Stochastic.
- Buy (compra), se RSI e Stochastic são inferiores ao nível inferior, isto é, RSI < 20 e Stochastic < 30.
- Sell (venda), se RSI e Stochastic são superiores ao nível superior, isto é, RSI > 80 e Stochastic > 70.
3. Saída da transação segundo Stochastic.
Saída com pontos de lucro.
- (Trailing Stop = 0) Se, nos parâmetros de entrada, o Trailing Stop é zero, fechamos a posição após atingido o nível oposto do Stochastic, se a negociação tiver um certo lucro em pontos.
b) Fechamos, se a posição BUY e o Stochastic > 70 e o OpenPrice <= Bid
s) Fechamos, se a posição SELL e Stochastic < 30 e OpenPrice >= Ask
- (Trailing Stop > 0) Se, nos parâmetros de entrada, estiver definido o Trailing Stop, após alcançar o nível oposto do Stochastic, será executado o trailing para o Stop Loss cada vez que aberta uma nova vela, mantendo a distância especificada do preço. Vale a pena notar que, neste caso, uma posição pode ser fechada com uma perda, uma vez que o Stop Loss às vezes não é movido imediatamente para um nível de equilíbrio.
Fechamento com pontos de perda.
- (allow Loss = 0) Se, nos parâmetros de entrada, o allow Loss é 0, fechamos a posição após atingido o nível oposto do Stochastic, se a negociação tiver uma certa perda em pontos.
b) Fechamos, se a posição BUY e Stochastic > 70 e OpenPrice > Bid
s) Fechamos, se a posição SELL e Stochastic < 30 e OpenPrice < Ask
- (allow Loss > 0) Se, nos parâmetros de entrada, definido allow Loss, e saímos da zona de entrada segundo Stochastic, enquanto a transação tem uma perda específica em pontos ou mesmo mais, a posição será fechada.
b) Fechamos, se a posição BUY e Stochastic > 30 e OpenPrice - Bid >= allow Loss em pontos
s) Fechamos, se a posição SELL e Stochastic < 70 e Ask - OpenPrice >= allow Loss em pontos
Teste em EURUSD,H1:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18671
