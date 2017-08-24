Expert_RSI_Stochastic_MA

CodeBaseSeções
Autor da ideia — Oksana Berenkoauto do código mq5 — barabashkakvn.

O EA utiliza três indicadores: MA(150), RSI(3) com níveis de 80 e de 20, Stochastic(6, 3, 3) com níveis de 70 e de 30. Estes parâmetros podem ser alterados. 

1. Direção de entrada na transação — com base na MA (Moving Average). Numa direção é aberta apenas uma transação.

  • Se Bid > MA, consideramos a direção buy.
  • Se Ask < MA, consideramos a direção sell.

2. Entrada na posição acontece ao serem atendidas as condições segundo o RSI e o Stochastic.

  • Buy (compra), se RSI e Stochastic são inferiores ao nível inferior, isto é, RSI < 20 e Stochastic < 30.
  • Sell (venda), se RSI e Stochastic são superiores ao nível superior, isto é, RSI > 80 e Stochastic > 70.

3. Saída da transação segundo Stochastic.

Saída com pontos de lucro.

  • (Trailing Stop = 0) Se, nos parâmetros de entrada, o Trailing Stop é zero, fechamos a posição após atingido o nível oposto do Stochastic, se a negociação tiver um certo lucro em pontos.

b) Fechamos, se a posição BUY e o Stochastic > 70 e o OpenPrice <= Bid 
s) Fechamos, se a posição SELL e Stochastic < 30 e OpenPrice >= Ask

  • (Trailing Stop > 0) Se, nos parâmetros de entrada, estiver definido o Trailing Stop, após alcançar o nível oposto do Stochastic, será executado o trailing para o Stop Loss cada vez que aberta uma nova vela, mantendo a distância especificada do preço. Vale a pena notar que, neste caso, uma posição pode ser fechada com uma perda, uma vez que o Stop Loss às ​​vezes não é movido imediatamente para um nível de equilíbrio.

Fechamento com pontos de perda.

  • (allow Loss = 0) Se, nos parâmetros de entrada, o allow Loss é 0, fechamos a posição após atingido o nível oposto do Stochastic, se a negociação tiver uma certa perda em pontos.

b) Fechamos, se a posição BUY e Stochastic > 70 e OpenPrice > Bid 
s) Fechamos, se a posição SELL e Stochastic < 30 e OpenPrice < Ask

  • (allow Loss > 0) Se, nos parâmetros de entrada, definido allow Loss, e saímos da zona de entrada segundo Stochastic, enquanto a transação tem uma perda específica em pontos ou mesmo mais, a posição será fechada.
b) Fechamos, se a posição BUY e Stochastic > 30 e OpenPrice - Bid >= allow Loss em pontos
s) Fechamos, se a posição SELL e Stochastic < 70 e Ask - OpenPrice >= allow Loss em pontos

Expert_RSI_Stochastic_MA

Teste em EURUSD,H1:

Expert_RSI_Stochastic_MA EURUSD_H1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18671

