Expert_RSI_Stochastic_MA

Der Autor der Idee — Oksana Berenko, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

In diesem EA werden drei Indikatoren verwendet: MA (150), RSI (3) mit den Ebenen 80 und 20, Stochastic (6, 3, 3) mit den Ebenen 70 und 30. Diese Parameter kann man wechseln, dabei seine eigene auswählen.

1. Die Richtung des Eintritts ins Trade — aufgrund MA (Moving Average). In einer Richtung wurde nur ein Trade geöffnet.

Wenn Bid > MA ist, dann betrachten wir buy-Richtung.

Wenn Ask < MA ist, dann betrachten wir sell-Richtung.

2. Der Eintritt in die Position findet bei der Einhaltung der Bedingungen nach RSI und Stochastic statt.

Buy (Kauf), wenn RSI und Stochastic unter der unteren Ebene ist, d.h. RSI < 20 und Stochastic < 30.

Sell (Verkauf), wenn RSI und Stochastic über der oberen Ebene ist, d.h. RSI > 80 und Stochastic > 70.

3. Verlassen aus dem Trade nach Stochastic.

Das Verlassen im Gewinn in Punkten.

(Trailing Stop = 0) Wenn in den Eingangsparametern Trailing Stop gleich Null ist, so schließen wir die Position bei der Erreichung der entgegengesetzten Ebene bei Stochastic, wenn das Trade in Punkten gewinnbringend war.

b) Wir schließen, wenn die Positionen BUY und Stochastic > 70 und OpenPrice <= Bid sind

s) Wir schließen, wenn die Positionen SELL und Stochastic < 30 und OpenPrice >= Ask sind

(Trailing Stop > 0) Wenn in den Eingangsparametern Trailing Stop eingegeben ist, dann bei der Erreichung der entgegengesetzten Ebene bei Stochastic wird Stop Loss ein Trailing haben, und das ist jedes mal bei der Eröffnung der neuen Kerze auf der gegebenen Entfernung vom Preis. Es muss beachtet werden, dass da auch eine negative Schließung möglich ist, da Stop Loss manchmal nicht sofort verlustbringend sein wird.

Die Schließung im Minus in Punkten.

(allow Loss = 0) Wenn in den Eingangsparametern allow Loss gleich Null ist, so schließen wir die Position bei der Erreichung der entgegengesetzten Ebene bei Stochastic, wenn das Trade in Punkten verlustbringend war.

b) Wir schließen, wenn die Positionen BUY und Stochastic > 70 und OpenPrice > Bid

sinds) Wir schließen, wenn die Positionen SELL und Stochastic < 30 und OpenPrice < Ask sind

(allow Loss > 0) Wenn in den Eingangsparametern allow Loss eingegeben ist, und wir haben schon nach Stochastic den Bereich des Eintritts ins Trade verlassen, und in eingegebenen Punkten oder sogar mehr war das Trade verlustbringend, dann schließen wir die Position.

b) Wir schließen, wenn die Positionen BUY und Stochastic > 30 und OpenPrice - Bid >= allow Loss in Punkten sind

s) Wir schließen, wenn die Positionen SELL und Stochastic < 70 und Ask - OpenPrice >= allow Loss in Punkten sind

Der Test am EURUSD,H1:



