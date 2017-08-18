Expert_RSI_Stochastic_MA

思路的作者是Oksana Berenko, 而mq5代码的作者是barabashkakvn。

本EA交易使用了三个指标: MA(150), RSI(3) 中的水平 80 和 20, Stochastic(6, 3, 3) 中的水平 70 和 30. 您可以改变这些参数并设置您自己的数值。

1. 交易进场方向由 MA (移动平均)来决定。一个方向上只能建立一个交易。

如果 Bid > MA, 就考虑买入方向，

如果 Ask < MA, 就考虑卖出方向。

2. 仓位入场是在 RSI 和 Stochastic 条件符合时进行的，

如果 RSI 和 Stochastic 都低于底部水平，也就是 RSI < 20 并且 Stochastic < 30，就执行买入。

如果 RSI 和 Stochastic 都高于顶部水平，也就是 RSI > 80 并且 Stochastic > 70，就执行卖出。

3. 退出是根据 Stochastic 指标的。

根据利润点数退出。

(Trailing Stop = 0) 如果跟踪止损被设为0，而交易有一定点数的利润时，就在达到反向 Stochastic 水平时平仓level。

b) 如果 Stochastic > 70 并且 OpenPrice <= Bid 就关闭买入仓位

s) 如果 Stochastic < 30 并且 OpenPrice >= Ask 就关闭卖出仓位

(Trailing Stop > 0) 如果指定了跟踪止损值，当达到了反向 Stochastic 水平时，在每个新烛形开始时会使用跟踪止损，与价格保持指定的距离。请注意，这种情况下可能会亏损平仓，因为止损有时候不会立即转到盈亏平衡水平。

一定点数亏损平仓

(allow Loss = 0) 如果 'allow Loss' 设为0，如果交易有一定的亏损点数，也在仓位达到反向 Stochastic 水平时平仓。

b) 如果 Stochastic > 70 并且 OpenPrice > Bid 就关闭买入仓位

s) 如果 Stochastic < 30 并且 OpenPrice < Ask 就关闭卖出仓位

(allow Loss > 0) 如果指定了 'allow Loss', 我们就根据 Stochastic 的值, 在交易亏损点数达到或者更多的时候，关闭仓位。

b) 如果 Stochastic > 30 并且 OpenPrice - Bid >= allow Loss 点数就关闭买入仓位

b) 如果 Stochastic < 70 并且 Ask - OpenPrice >= allow Loss 点数就关闭卖出仓位



在 EURUSD,H1 上的测试:



