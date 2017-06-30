Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Color_QEMA_Envelopes_Digit_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1680
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Color_QEMA_Envelopes_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Color_QEMA_Envelopes_Digit.mq5.
Рис.1. Индикатор Color_QEMA_Envelopes_Digit_HTF.
Color_QEMA_Envelopes_Digit_System
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала Color_QEMA_Envelopes_Digit.Color_PEMA_Envelopes_Digit_System
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала Color_PEMA_Envelopes_Digit.
Color_PEMA_Envelopes_Digit_HTF
Индикатор Color_PEMA_Envelopes_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ZigZag_channel
Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора ZigZag.