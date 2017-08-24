Participe de nossa página de fãs
Color_QEMA_Envelopes_Digit_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1237
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Indicador Color_QEMA_Envelopes_Digit com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período de gráfico de indicador (timeframe)
Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo Color_QEMA_Envelopes_Digit.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador Color_QEMA_Envelopes_Digit_HTF.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18667
