Color_QEMA_Envelopes_Digit_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1089
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der Indikator Color_QEMA_Envelopes_Digit mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator Color_QEMA_Envelopes_Digit.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator Color_QEMA_Envelopes_Digit_HTF.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18667
