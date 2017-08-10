Autor de la idea — Peter, autor del código mq5 — barabashkakvn.

La tendencia se determina en la barra cero según dos indicadores Moving Average: rápido y lento. Según los mismos se forman las señales preliminares:

si la rápida < la lenta

if (ema_fast<ema_slow) { ... sell= true ; buy= false ; }

entonces se tratará de la señal de apertura de una posición SELL;

si la rápida > la lenta

if (ema_fast>ema_slow) { ... sell= false ; buy= true ; }

entonces se tratará de la señal de apertura de una posición BUY.

La matización de las señales tiene lugar según los indicadores WPR (en las barras "0" y "1"), comparamos los índices del indicador CCI con el nivel "CCI sell level" o "CCI buy level".

Cada posición rentable pasa la comprobación de la condición: ¿es su beneficio superior la valor umbral? "Positive profit in the deposit currency"? Si la respuesta es sí, entonces la siguiente posición se abrirá con un volumen aumentado en un salto igual a "Volume step".

Resultados de la simulación en EURUSD:



