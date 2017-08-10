Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RabbitM2 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 941
- Ranking:
-
- Publicado:
Autor de la idea — Peter, autor del código mq5 — barabashkakvn.
La tendencia se determina en la barra cero según dos indicadores Moving Average: rápido y lento. Según los mismos se forman las señales preliminares:
si la rápida < la lenta
//--- Buying AND Selling if(ema_fast<ema_slow) { ... sell=true; buy=false; }
entonces se tratará de la señal de apertura de una posición SELL;
si la rápida > la lenta
if(ema_fast>ema_slow) { ... sell=false; buy=true; }
entonces se tratará de la señal de apertura de una posición BUY.
La matización de las señales tiene lugar según los indicadores WPR (en las barras "0" y "1"), comparamos los índices del indicador CCI con el nivel "CCI sell level" o "CCI buy level".
Cada posición rentable pasa la comprobación de la condición: ¿es su beneficio superior la valor umbral? "Positive profit in the deposit currency"? Si la respuesta es sí, entonces la siguiente posición se abrirá con un volumen aumentado en un salto igual a "Volume step".
Resultados de la simulación en EURUSD:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18663
