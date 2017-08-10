CodeBaseSecciones
RabbitM2 - Asesor Experto para MetaTrader 5

tootrue
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
941
Ranking:
(23)
Publicado:
RabbitM2.mq5 (42.91 KB) ver
Autor de la idea — Peterautor del código mq5 — barabashkakvn.

La tendencia se determina en la barra cero según dos indicadores Moving Average: rápido y lento.  Según los mismos se forman las señales preliminares:

si la rápida < la lenta

//--- Buying AND Selling 
   if(ema_fast<ema_slow)
     {
...
      sell=true;
      buy=false;
     }

entonces se tratará de la señal de apertura de una posición SELL;

si la rápida > la lenta

   if(ema_fast>ema_slow)
     {
...
      sell=false;
      buy=true;
     }

entonces se tratará de la señal de apertura de una posición BUY.

La matización de las señales tiene lugar según los indicadores WPR (en las barras "0" y "1"), comparamos los índices del indicador CCI con el nivel "CCI sell level" o "CCI buy level".

Cada posición rentable pasa la comprobación de la condición: ¿es su beneficio superior la valor umbral? "Positive profit in the deposit currency"?  Si la respuesta es sí, entonces la siguiente posición se abrirá con un volumen aumentado en un salto igual a "Volume step".

Resultados de la simulación en EURUSD:

RabbitM2 EURUSD M5

RabbitM2 EURUSD M15

RabbitM2 EURUSD H1

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18663

