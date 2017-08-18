本 EA 交易使用了下面的指标: CCI, 快速和慢速 MA, Larry Williams 的 WPR.

在输入参数中带有时段选择选项的 Color_PEMA_Envelopes_Digit 指标。

本EA交易使用了三个指标: MA(150), RSI(3) 中的水平 80 和 20, Stochastic(6, 3, 3) 中的水平 70 和 30.

根据ATR指标自动计算止损水平。