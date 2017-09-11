このEA は、次のインジケーターを使用します: CCI、高速MA、低速MA、ラリーウィリアムズの ' WPR。

インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ Color_PEMA_Envelopes_Digit インジケーター。

このEAは3つのインジケーターを使用しています: MA (150)、RSI (3) のレベル80と20、ストキャスティクス(6、3、3) のレベル70と30。

ATR インジケーターに基づくストップロスレベルの自動計算