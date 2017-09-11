無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Color_QEMA_Envelopes_Digit_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
ビュー: 901
- 901
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つColor_QEMA_Envelopes_Digitインジケーター。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //インジケーターチャートの期間 (時間枠)
インジケーターには、Color_QEMA_Envelopes_Digit .mq5 インジケーターファイルが必要です。 < terminal_data_folder > \MQL5\Indicators. に配置します。
図1. インジケーター Color_QEMA_Envelopes_Digit_HTF。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18667
