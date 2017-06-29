Автор идеи — Peter, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Тренд определяется на нулевом баре по двум индикаторам Moving Average — быстрой и медленной. По ним же формируются и предварительные сигналы:

если быстрая < медленной

if (ema_fast<ema_slow) { ... sell= true ; buy= false ; }

— то это сигнал на открытие позиции SELL;

если же быстрая > медленной

if (ema_fast>ema_slow) { ... sell= false ; buy= true ; }

— тогда это сигнал на открытие позиции BUY.

Уточнение сигналов производится по индикаторам WPR (на "0" и на "1" баре) и сравнением показаний индикатора CCI с уровнем "CCI sell level" или "CCI buy level".

Каждая прибыльная позиция проходит проверку условия: её прибыль больше порогового значения "Positive profit in the deposit currency"? Если да, тогда последующая позиция будет открыта объёмом, увеличенным на шаг "Volume step".

Результаты тестов на EURUSD:



