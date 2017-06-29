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RabbitM2 - эксперт для MetaTrader 5

tootrue | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1886
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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Автор идеи — Peterавтор кода mq5 — barabashkakvn.

Тренд определяется на нулевом баре по двум индикаторам Moving Average — быстрой и медленной.  По ним же формируются и предварительные сигналы:

если быстрая < медленной

//--- Buying AND Selling 
   if(ema_fast<ema_slow)
     {
...
      sell=true;
      buy=false;
     }

— то это сигнал на открытие позиции SELL;

если же быстрая > медленной

   if(ema_fast>ema_slow)
     {
...
      sell=false;
      buy=true;
     }

— тогда это сигнал на открытие позиции BUY.

Уточнение сигналов производится по индикаторам WPR (на "0" и на "1" баре) и сравнением показаний индикатора CCI с уровнем "CCI sell level" или "CCI buy level".

Каждая прибыльная позиция проходит проверку условия: её прибыль больше порогового значения "Positive profit in the deposit currency"?  Если да, тогда последующая позиция будет открыта объёмом, увеличенным на шаг "Volume step".

Результаты тестов на EURUSD:

RabbitM2 EURUSD M5

RabbitM2 EURUSD M15

RabbitM2 EURUSD H1

Boa_ZigZag_channel Boa_ZigZag_channel

Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора ЗигЗага Boa_ZigZag

Boa_ZigZag_Arrows_HTF Boa_ZigZag_Arrows_HTF

Индикатор Boa_ZigZag_Arrows с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

StopATR_auto StopATR_auto

Автоматический расчёт уровней StopLoss на базе индикатора ATR.

Expert_RSI_Stochastic_MA Expert_RSI_Stochastic_MA

В советнике используются три индикатора: MA(150), RSI(3) с уровнями 80 и 20, Stochastic(6, 3, 3) с уровнями 70 и 30.