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RabbitM2 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи — Peter, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Тренд определяется на нулевом баре по двум индикаторам Moving Average — быстрой и медленной. По ним же формируются и предварительные сигналы:
если быстрая < медленной
//--- Buying AND Selling if(ema_fast<ema_slow) { ... sell=true; buy=false; }
— то это сигнал на открытие позиции SELL;
если же быстрая > медленной
if(ema_fast>ema_slow) { ... sell=false; buy=true; }
— тогда это сигнал на открытие позиции BUY.
Уточнение сигналов производится по индикаторам WPR (на "0" и на "1" баре) и сравнением показаний индикатора CCI с уровнем "CCI sell level" или "CCI buy level".
Каждая прибыльная позиция проходит проверку условия: её прибыль больше порогового значения "Positive profit in the deposit currency"? Если да, тогда последующая позиция будет открыта объёмом, увеличенным на шаг "Volume step".
Результаты тестов на EURUSD:
Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора ЗигЗага Boa_ZigZagBoa_ZigZag_Arrows_HTF
Индикатор Boa_ZigZag_Arrows с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Автоматический расчёт уровней StopLoss на базе индикатора ATR.Expert_RSI_Stochastic_MA
В советнике используются три индикатора: MA(150), RSI(3) с уровнями 80 и 20, Stochastic(6, 3, 3) с уровнями 70 и 30.