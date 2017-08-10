Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Color_PEMA_Envelopes_Digit_System - indicador para MetaTrader 5
Indicador que implementa un sistema de ruptura con uso del canal Color_PEMA_Envelopes_Digit.
Al salir el precio del canal gris, la barra adquirirá el color que corresponda a la dirección de la tendencia. Color aguamarina - crecimiento del activo financiero; color amarillo - caída del activo financiero. Los colores llamativos se corresponden con la coincidencia de la dirección de la vela y la de la tendencia, y los oscuros con la situación cuando la dirección de la vela es opuesta a la de la tendencia.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), es posible encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.
Fig. 1. Color_PEMA_Envelopes_Digit_System
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18656
Indicador que implementa un sistema de ruptura con uso del canal Color_QEMA_Envelopes_Digit.CMqlParams
Clase-contenedor que usa una cadena de métodos para la adición rápida de parámetros y la eliminación de líneas de código.
indicadores utilizados: CC, MA lenta y rápida, WPR de Larry Williams.Color_PEMA_Envelopes_Digit_HTF
Indicador Color_PEMA_Envelopes_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.