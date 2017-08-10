CodeBaseSecciones
Color_PEMA_Envelopes_Digit_System - indicador para MetaTrader 5

Indicador que implementa un sistema de ruptura con uso del canal Color_PEMA_Envelopes_Digit.

Al salir el precio del canal gris, la barra adquirirá el color que corresponda a la dirección de la tendencia. Color aguamarina - crecimiento del activo financiero; color amarillo - caída del activo financiero. Los colores llamativos se corresponden con la coincidencia de la dirección de la vela y la de la tendencia, y los oscuros con la situación cuando la dirección de la vela es opuesta a la de la tendencia.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), es posible encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.

Fig. 1. Color_PEMA_Envelopes_Digit_System

Color_QEMA_Envelopes_Digit_System Color_QEMA_Envelopes_Digit_System

Indicador que implementa un sistema de ruptura con uso del canal Color_QEMA_Envelopes_Digit.

CMqlParams CMqlParams

Clase-contenedor que usa una cadena de métodos para la adición rápida de parámetros y la eliminación de líneas de código.

RabbitM2 RabbitM2

indicadores utilizados: CC, MA lenta y rápida, WPR de Larry Williams.

Color_PEMA_Envelopes_Digit_HTF Color_PEMA_Envelopes_Digit_HTF

Indicador Color_PEMA_Envelopes_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.