思路的作者是Peter, 而 mq5 代码的作者是barabashkakvn.

趋势是在第零柱上根据两个移动平均 (快速和慢速) 来确定的，它们还生成预先的信号:

如果快速MA < 慢速MA

if (ema_fast<ema_slow) { ... sell= true ; buy= false ; }

也就是说，这是一个建立卖出仓位的信号;

如果 快速 MA > 慢速 MA

if (ema_fast>ema_slow) { ... sell= false ; buy= true ; }

它是一个建立买入仓位的信号。

信号是使用 WPR 指标来确认的 (在第零柱和第一柱) 并且比较了CCI指标值和 "CCI 卖出水平" 或 "CCI 买入水平"。

每个有利润的仓位还要做下面的检查: 它的利润是否大于阈值 "Positive profit in the deposit currency(存款币别的正利润)"?如果是，随后的仓位会使用增加了"Volume step"的交易量来建立。

在 EURUSD 上的测试结果:



