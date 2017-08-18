请观看如何免费下载自动交易
RabbitM2 - MetaTrader 5EA
Vladimir Karputov
1650
-
思路的作者是Peter, 而 mq5 代码的作者是barabashkakvn.
趋势是在第零柱上根据两个移动平均 (快速和慢速) 来确定的，它们还生成预先的信号:
如果快速MA < 慢速MA
//--- 买入和卖出 if(ema_fast<ema_slow) { ... sell=true; buy=false; }
也就是说，这是一个建立卖出仓位的信号;
如果 快速 MA > 慢速 MA
if(ema_fast>ema_slow) { ... sell=false; buy=true; }
它是一个建立买入仓位的信号。
信号是使用 WPR 指标来确认的 (在第零柱和第一柱) 并且比较了CCI指标值和 "CCI 卖出水平" 或 "CCI 买入水平"。
每个有利润的仓位还要做下面的检查: 它的利润是否大于阈值 "Positive profit in the deposit currency(存款币别的正利润)"?如果是，随后的仓位会使用增加了"Volume step"的交易量来建立。
在 EURUSD 上的测试结果:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18663
