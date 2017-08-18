代码库部分
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1650
等级:
(23)
已发布:
RabbitM2.mq5 (42.91 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
思路的作者Peter, 而 mq5 代码的作者barabashkakvn.

思路的作者Peter, 而 mq5 代码的作者barabashkakvn.

趋势是在第零柱上根据两个移动平均 (快速和慢速) 来确定的，它们还生成预先的信号:

如果快速MA < 慢速MA

//--- 买入和卖出 
   if(ema_fast<ema_slow)
     {
...
      sell=true;
      buy=false;
     }

也就是说，这是一个建立卖出仓位的信号;

如果 快速 MA > 慢速 MA

   if(ema_fast>ema_slow)
     {
...
      sell=false;
      buy=true;
     }

它是一个建立买入仓位的信号。

信号是使用 WPR 指标来确认的 (在第零柱和第一柱) 并且比较了CCI指标值和 "CCI 卖出水平" 或 "CCI 买入水平"。

每个有利润的仓位还要做下面的检查: 它的利润是否大于阈值 "Positive profit in the deposit currency(存款币别的正利润)"?如果是，随后的仓位会使用增加了"Volume step"的交易量来建立。

在 EURUSD 上的测试结果:

RabbitM2 EURUSD M5

RabbitM2 EURUSD M15

RabbitM2 EURUSD H1

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18663

