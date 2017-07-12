Der Autor der Idee — Peter, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Der Trend wird auf der Nullbar nach zwei Indikatoren Moving Average bestimmt — nach schnellen und langsamem. Nach ihnen werden auch die vorläufigen Signale gebildet:

wenn das schnelle < langsame

if (ema_fast<ema_slow) { ... sell= true ; buy= false ; }

— das ist ein Signal für die Eröffnung der Position SELL;

wenn das schnelle > langsame

if (ema_fast>ema_slow) { ... sell= false ; buy= true ; }

— das ist ein Signal für die Eröffnung der Position BUY.

Die Präzisierung der Signale wird nach den Indikatoren WPR (auf "0" und auf "1" Bar) und durch den Vergleich der Messwerte des Indikators CCI mit der Ebenen "CCI sell level" oder "CCI buy level" durchgeführt.

Jede gewinnbringende Position hat die Prüfung der Bedingung: ist ihr Gewinn mehr als Schwellenwert"Positive profit in the deposit currency"? Wenn ja, dann wird die nachfolgende Position mit dem Volumen geöffnet, der um den Schritt "Volume step" vergrößert ist.

Die Testergebnisse am EURUSD:



