RabbitM2 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 887
-
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイデアの作者はPeterであり、 mq5 コードの作者はbarabashkakvnです。
このトレンドは、2つの移動平均 (高速かつ低速) に基づいてゼロバーで決定されます。 また、予備シグナルを生成します:
if fast MA < slow MA
//---売買 if(ema_fast<ema_slow) { ... sell=true; buy=false; }
i.e. it a signal to open a SELL position;
if fast MA > slow MA
if(ema_fast>ema_slow) { ... sell=false; buy=true; }
これは買いポジションを持つ合図です。
このシグナルは、WPR インジケーター (ゼロまたはファーストバー) を使用して確認され、cci インジケーターの値を "cci 売りレベル" または "cci 買いレベル" と比較します。
それぞれの収益性の高いポジションは、次のチェックの対象となります: その利益は、しきい値 "資産通貨での正の利益" よりも大きいでしょうか? その場合は、「ボリュームステップ」によって、ボリュームを増加した状態で次のポジションを開きます。
EURUSD のテスト結果:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18663
