コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

RabbitM2 - MetaTrader 5のためのエキスパート

tootrue | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
887
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
RabbitM2.mq5 (42.91 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アイデアの作者Peterであり、 mq5 コードの作者barabashkakvnです。

このトレンドは、2つの移動平均 (高速かつ低速) に基づいてゼロバーで決定されます。 また、予備シグナルを生成します:

if fast MA < slow MA

//---売買 
   if(ema_fast<ema_slow)
     {
...
      sell=true;
      buy=false;
     }

i.e. it a signal to open a SELL position;

if fast MA > slow MA

   if(ema_fast>ema_slow)
     {
...
      sell=false;
      buy=true;
     }

これは買いポジションを持つ合図です。

このシグナルは、WPR インジケーター (ゼロまたはファーストバー) を使用して確認され、cci インジケーターの値を "cci 売りレベル" または "cci 買いレベル" と比較します。

それぞれの収益性の高いポジションは、次のチェックの対象となります: その利益は、しきい値 "資産通貨での正の利益" よりも大きいでしょうか? その場合は、「ボリュームステップ」によって、ボリュームを増加した状態で次のポジションを開きます。

EURUSD のテスト結果:

RabbitM2 EURUSD M5

RabbitM2 EURUSD M15

RabbitM2 EURUSD H1

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18663

Color_PEMA_Envelopes_Digit_System Color_PEMA_Envelopes_Digit_System

このインジケーターは、Color_PEMA_Envelopes_Digit チャネルを使用したシステムを実装します。

Color_QEMA_Envelopes_Digit_System Color_QEMA_Envelopes_Digit_System

このインジケーターは、Color_QEMA_Envelopes_Digit チャネルを使用したシステムを実装します。

Color_PEMA_Envelopes_Digit_HTF Color_PEMA_Envelopes_Digit_HTF

インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ Color_PEMA_Envelopes_Digit インジケーター。

Color_QEMA_Envelopes_Digit_HTF Color_QEMA_Envelopes_Digit_HTF

インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ Color_QEMA_Envelopes_Digit インジケーター。