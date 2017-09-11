アイデアの作者はPeterであり、 mq5 コードの作者はbarabashkakvnです。

このトレンドは、2つの移動平均 (高速かつ低速) に基づいてゼロバーで決定されます。 また、予備シグナルを生成します:

if fast MA < slow MA

if (ema_fast<ema_slow) { ... sell= true ; buy= false ; }

i.e. it a signal to open a SELL position;

if fast MA > slow MA

if (ema_fast>ema_slow) { ... sell= false ; buy= true ; }

これは買いポジションを持つ合図です。

このシグナルは、WPR インジケーター (ゼロまたはファーストバー) を使用して確認され、cci インジケーターの値を "cci 売りレベル" または "cci 買いレベル" と比較します。

それぞれの収益性の高いポジションは、次のチェックの対象となります: その利益は、しきい値 "資産通貨での正の利益" よりも大きいでしょうか? その場合は、「ボリュームステップ」によって、ボリュームを増加した状態で次のポジションを開きます。

EURUSD のテスト結果:



